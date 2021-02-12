'Kadınlar Çok Konuşuyor' Diyen Japon Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori İstifa Etmek Zorunda Kaldı

'Kadınlar çok konuşuyor' sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi başkanı Yoşino Mori ülke içinde ve dışında artan baskı karşısında istifa ettiğini açıkladı.

'Kadınlar çok konuşuyor' sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi başkanı Yoşino Mori ülke içinde ve dışında artan baskı karşısında istifa ettiğini açıkladı.

Mori, bir toplantı sırasında kadınları küçük düşürücü sözler söylemiş, ardından dilediği özür ise samimi bulunmamıştı.

Muhalefetteki partilerin kadın milletvekillerinden olimpiyat oyunları gönüllülerine kadar halkın büyük kesiminden tepki gören eski başbakanlardan 83 yaşındaki Mori, geçen hafta katıldığı bir komite toplantısında "Kadınlar çok konuşuyor ve toplantılar uzadıkça uzuyor. Bu çok sinir bozucu " demiş, toplantıda bulunan diğer delegeler arasında da bu yoruma gülenler olmuştu.

Mori'nin bu sözlerine tepki gecikmedi.

Muhalefetteki kadın milletvekilleri bu hafta Japon Parlamentosu'ndaki bir oturuma Mori'nin sözlerini protesto amacıyla bir örnek beyaz kıyafetle ve yakalarına taktıkları beyaz güllerle katıldılar.

Şu an Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda oynayan ve Olimpiyatlarda Japonya'yı temsil etmesi beklenen ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka da Mori'nin sözlerini "cahilce" olarak niteledi.

3 milyar dolarlık sponsorlukla Tokyo Olimpiyatları'nın en büyük destekçilerinden biri olan Japon otomotiv devi Toyota ise yaptığı açıklamada Mori'nin sözlerini "gerçekten üzücü" bulduklarını söyledi.

Mori'ye tepki olarak Tokyo metropol hükümetine 1000'den fazla şikayet başvurusu geldiği açıklanırken Tokyo Olimpiyatları için çalışan binlerce gönüllü içinden yüzlercesi de Mori'nin Olimpiyat ruhunu temsil etmeyen bu sözleri nedeniyle istifa etmeye başladı.

Bir kamuoyu araştırmasına göre toplumun yüzde 60'ı tarafından "göreve layık olmadığı" için eleştirilen Mori önce istifa etmemiş, olayın kapanması için özür dilemişti.