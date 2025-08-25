Kamu-Sen Başkanından Erhürman'a açık destek...

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Postası TV'de Gökhan Altıner'in hazırlanıp sunduğu "Sabah Postası" isimli programa konuk oldu.
Atan, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşarak, bireysel olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman'ı destekleyeceğini duyururken öte yandan da Türkiye'nin tersine davranılmasına müsaade etmeyeceğini vurguladı.
