  • BIST 11466.52
  • Altın 4432.837
  • Dolar 40.9983
  • Euro 47.9946
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Kamu-Sen Başkanından Erhürman'a açık destek...

» »
Attan: Cumhurbaşkanı saygın ve halkın yanında olmalı
Kamu-Sen Başkanından Erhürman'a açık destek...

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Postası TV'de Gökhan Altıner'in hazırlanıp sunduğu "Sabah Postası" isimli programa konuk oldu.

Atan, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşarak, bireysel olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman'ı destekleyeceğini duyururken öte yandan da Türkiye'nin tersine davranılmasına müsaade etmeyeceğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • "Polisin silah taşıması için ayrıca izin verilmez, yalancısınız!"24 Ağustos 2025 Pazar 16:57
  • 148 kişi Tasdik Memurluğuna atandı, işte o isimler24 Ağustos 2025 Pazar 16:54
  • Topaloğlu: Sizi gidi sizi 'rantçılar, lobiciler' dikta rejimini hatırlatıyorsunuz!24 Ağustos 2025 Pazar 16:48
  • UBP'de seçim yasakları ile istifa depremi başladı!24 Ağustos 2025 Pazar 12:11
  • Zeki Çeler’den Sert Eleştiri: “Rezillik Diz Boyu”24 Ağustos 2025 Pazar 12:07
  • Değişim rüzgarı Dörtyol’da da esti24 Ağustos 2025 Pazar 12:02
  • Şişede durduğu gibi durmadı, rahatsızlık yarattı!24 Ağustos 2025 Pazar 11:17
  • İki ayrı trafik kazası: 5 yaralı24 Ağustos 2025 Pazar 11:17
  • Seçim yasakları resmen başladı24 Ağustos 2025 Pazar 10:56
  • Askerlik Yasası’nda değişiklik: Bedelli ödemelerinde yeni düzenleme24 Ağustos 2025 Pazar 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti