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Kanarya Adaları'na giden botun batması sonucu 51 düzensiz göçmen öldü

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Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru giden düzensiz göçmen taşıyan bir botun batması sonucunda 51 kişinin öldüğü, kurtarılan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Kanarya Adaları'na giden botun batması sonucu 51 düzensiz göçmen öldü

Caminando Fronteras adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcilerinden Helena Maleno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanarya Adaları'na doğru giderken batan bir bot 51 düzensiz göçmenin hayatına mal oldu." ifadesini kullandı. 
 

Maleno, botun Fas'ın güneyindeki Tan Tan kenti kıyılarından yola çıktığını ve ölen 51 kişiden 11'inin kadın, 3'ünün çocuk olduğunu belirtti. 

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, ölen 51 düzensiz göçmenden dolayı üzüntü duyduğunu belirten ve AB'nin göçmen konusunda bir politika uygulamasının zorunlu olduğunu ifade eden bir mesaj yayımladı. 

Kanarya Adaları'nın 80 mil kadar açığında 22 Haziran'da da göçmenlerin taşıyan tekne batmış, 39 göçmen hayatını kaybetmişti. 

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