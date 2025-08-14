Kar-İş’ten Bakan Arıklı’ya Sert Tepki: “Sektörümüzü Karalamayın”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bir televizyon programında öğrenci taşımacılığı sektörüne yönelik yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Bakan Arıklı’nın “öğrenci taşımacılığından ciddi rant elde edenler” ve “siyasetçilere baskı kuran bir lobi” şeklindeki sözlerini “yalan ve mesnetsiz suçlama” olarak nitelendiren Kar-İş, sektörde görev yapan esnafın yıllardır ülkenin çocuklarını güvenle taşıdığını ve devletten haksız kazanç değil, emeğinin karşılığını aldığını vurguladı.

Dernek açıklamasında, Bakan Arıklı’nın “seçim öncesinde bu lobiyle kavga edemem” sözlerine de tepki gösterilerek, “Bu ifade, halkın güvenli taşımacılık hakkının siyasi hesaplara kurban edildiğinin belgesidir” denildi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öğrenci taşımacılığını siyasi pazarlık malzemesi yaptırmayacağız. Şantaj, baskı ve iftiralara boyun eğmeyeceğiz. Ulaştırma Bakanlığı’nı ve diğer yetkilileri, sektörümüzü karalamak yerine gerçek sorunlarımızı çözmek için masaya davet ediyoruz. Bu ülkenin çocuklarının güvenliği, şoförlerimizin emeği ve halkın doğru bilgilendirilme hakkı; hiçbir siyasetçinin koltuk hesabından daha değersiz değildir.”

Kar-İş, kamuoyuna yaptığı çağrıda, öğrenci taşımacılığı sektörünün siyasi tartışmaların değil, hizmet kalitesinin ve güvenliğin konusu olması gerektiğini belirtti.