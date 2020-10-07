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Karaciğeri koruyan besinler!

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Dr. Fevzi Özgönül, karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunduğunu belirterek, karaciğeri koruyan besinleri anlattı
Karaciğeri koruyan besinler!

Karaciğer, yokluğunda veya işlev yitiminde diyalizle kısa bir süre fonksiyonları devam ettirilebilir. Fakat karaciğer fonksiyonunun uzun süreli yokluğunda, telafi edebilmenin hiçbir yolu yoktur.

Dr. Fevzi Özgönül, 'En büyük organlardan biri olan karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunmaktadır ' dedi.

Düzenli alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların tüketimi karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabilmektedir. Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. Doğru yiyecekler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur.

Sarımsak: Karaciğer enzimlerini aktive ederek toksinlerin vücuttan atılımına destek olur. Sülfür bazlı bir madde olan allicin içeriğiyle karaciğer detoksifikasyonunu sağlar.

Kımızı Pancar ve Havuç: Her ikisinde de betakaroten vardır ve karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar. Pancar vücuttan ağır metallerin temizliğinde rol alır.

Zencefil: World Journal of Sagtroenterologynin 2011 yılında yayınladığı araştırmalarda, zencefilin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olduğu ve tedavi ettiği ortaya çıkmıştır.

Elma: Yükek lif içerir ve sindirim sistemindeki toksinlerin atılımına destek olur. Böylece karaciğerin içini kolaylaştırır.

Enginar: Enzim üretimini destekler.Karaciğer hücre onarımına destek olur ve yağlanmasını engeller.

Brokoli ve Karnabahar: Sülfür içeriği ile güçlü detoksifiye sağlar ve Glukosinolat içeriği ile ansrojen maddeler ve toksin atılımı sürecinde karaciğer destekler.

Zerdeçal: Karaciğeri gücendirir yağların sindirimini kolaylaştırır.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, roka, tere, pazı gibi koyu yapraklı sebzeler yüksek klorofil içeriği sayesinde vücutta biriken çevresel toksinleri emme özellikleri vardır. Aynı şekilde ağır metaller ve kimyasallara karşı da karaciğeri desteklerler.

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