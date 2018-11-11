Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümütarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıldönümükapsamında anma programı düzenlendi. Açılış konuşmasını Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız’ın yaptığı programda, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal “Milli Mücadele’nin Kartpostallardaki Yansıması” konusunda görsel sunum yaptı. LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani ise “Atatürk’ün 21. Yüzyıldaki İzleri” konusunda konferans verdi.

Yıldız: Bir millete önderlik eden Atatürk, büyük zaferler kazanmış bir komutandır

LAÜ Sinema Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardındanprogramın açılış konuşmasınıyapan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız,“Türkiye’nin çehresini değiştiren ve Türk milletin unutulmaz lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü 80. yılında rahmetle anmak için toplandık.Onun açtığı ufuk sayesinde bugün burada bulunuyoruz” dedi.Türk milletine önderlik eden Atatürk’ün büyük zaferler kazanmış bir komutan olduğunu söyleyen Yıldız, Atatürk’ün Türk milletine kazandırdığı değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Karakartal: Kurtuluş Savaşı’nın kartpostallarla anlatılmak istenmesinin üç nedeni vardır

“20 senedir kendi biriktirdiğim, 1919-1922 yılları arasında Kuvayi Milliyecilerce basılmışkartpostallarla Kurtuluş Savaşı üzerinde dolaşmak istiyorum” diyen Karakartal, neden kartpostallarla Kurtuluş Savaşı’nın anlatılmak istendiğini üç maddede toplamanın mümkün olduğunu dile getirdi. Karakartal, bu maddelerden birincisinin Kurtuluş Savaşı’nın evrelerini haber vermek için radyo ve televizyon gibi imkanların olmadığından ve yalan haberlerin düzeltilmek istenmesi; ikincisinin milli mücadelenin her evresinden halkı haberdar edip onların moralini yüksek tutmak istenmesi; üçüncüsünün ise gerek İngilizlerin gerekseFransızların bastığı propaganda kartpostallarına karşı bu propaganda kartlarıyla bir çeşit cevap verilmek istenmesi olarak sıraladı. “Kartpostalların sayısının 150-200 civarında olduğu düşünülmektedir” diyenKarakartal, Milli Mücadele dönemindeki kartpostalları tek tek yorumladı.

Tayhani: Hayattan ayrıldıktan sonrafikir hayatında ve gönüllerdeyaşayan tek lider Atatürk’tür

Tayhani “Dünyada kendi ülkelerinin kaderini değiştiren, tarihsel rollerini oynadıktan sonra hayattan ayrılan kuşkusuz pek çok lider var.Ama bunlar içinde hayattan ayrıldıktan sonra bu ölçekte yaşayan tek lider Atatürk’tür” dedi.Atatürk’ün gerçekleştirdiği Türk Devrimi’nin üç önemli eylemin üzerine kurulduğunu söyleyen Tayhani bunların;emperyalizme karşı milli kurtuluş,padişahlara karşı demokratik devrim ve ümmet aşamasından millet aşamasına dönüşüm olduğunu dile getirdi. Tayhani, Atatürk’ün hem gönüllerde de hem de çoğunlukla evrensel ölçekte fikirhayatında yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Atatürk’üngerçek anlamda bir entellektüel, çok yönlü, üstün bir devlet adamı olduğunu ifade eden Tayhani,Atatürk’ün büyük bir düşünür, çağına yön veren içerisinde bulunduğunuz 21’inci yüzyılı da örnek alınan büyük bir devrimci olduğunu söyledi. “Bilindiği gibi 20’nci yüzyıl bir devrimler yüzyılıydı” diyen Tayhani, Atatürk’ün liderliğinde gerçekleştirilen ‘Türk Devrimi’ninde,20’nci yüzyılın en önemli devrimlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.