Karaman ziyaretlerini sürdürüyor

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti. CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe ile İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette mimar ve mühendislerden açık destek geldi, yetkililer, “elimizden gelen katkı ve desteği vermeye hazırız” dedi. KTMMOB Başkanı Seran Aysal, Genel Sekreter Tunç Adanır ile Birlik Yönetimi ve Oda Başkanları’nın hazır bulunduğu görüşmede, yeni yönetimin belirlenmesinden ardından KTMMOB’ye gerçekleştirilen ilk ziyaret olmasının önemine vurgu yapıldı.

Karaman: “Toplum için ürettiklerimizi Girne’de yaşama geçireceğiz”

“Bugün yuvadayım” diyen Birol Karaman Girne için hazırlamış oldukları projeleri Birlik ile daha önce den paylaşıp defalarca tartıştıklarını söyledi. Birlik’in yıllardır süre gelen kentle ilgili uyarıları olduğunu ve bu uyarıların bugün ne kadar yerinde olduğunu gördüklerini ifade eden Karaman, “bizim bakış açımızla sorunların tümünün çözümü var. Trafiği nasıl çözeceğimiz, kanalizasyon ve su baskınlarının nasıl çözüleceği buralarda üretilen projelerle ortadadır. Topluma hitap ederken, ‘KTMMOB bizim çözüm ortağımızdır’. diyoruz. Dolayısıyla bilinmesini isterim ki, evet ben CTP’nin adayıyım, Girne halkı adına adayım ve elbette ki Birlik’i de her an temsil edeceğim. Mühendisler Birliği’nin ülkedeki algısına uygun bir şekilde davranacağımın da sözünü vermek isterim. Bugüne kadar buralardan yetişen birileri yönetime çok fazla gelmedi. Biz buralarda yetiştik. Toplum için hep doğru olanı söyledik. Şimdi toplum için bu masada ürettiğimiz şeyleri, Girne’de yaşama geçirme zamanıdır” dedi.

Özdenefe: “hedefimiz sürdürülebilir bir gelecek”

Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe de Birol Karaman’ın çevre konularındaki duyarlılığını ve Girne’nin çarpık yapılaşmasında gösterdiği mücadeleleri anlatarak, Girne İnisiyatifi’nin oluşmasına yaptığı katkıya dikkat çekti. Özdenefe, Karaman’ın hem bilgi birikimi açısından hem de sivil toplumla kurduğu temaslarla herkesin tanıdığı, donanımlı biri olduğunu, Girne’nin böyle birine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Girne’nin içinde bulunduğu sorunların ciddiyetine dikkat çeken Özdenefe, “Birol Karaman’ın bilgisiyle aklında; sevgisiyle kalbinde Girne olduğunu biliyorum” dedi. Belediye’nin hızla duvara toslamak üzere olduğunu, kurumsal yapısını tamamen kaybettiğini anlatan Özdenefe, bununla ilgili hiçbir önlem alınmadığını işaret ederek, şeffaflık ve hesap verebilirliğin bir noktada kenara itildiğini söyledi. Özdenefe, “bir dört sene daha böyle gidemez. Hedefimiz, sizlerle işbirliği içinde Girne’yi içinde bulunduğu durumdan daha da iyi bir noktaya getirmek ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak. Birol Karaman’ın hazırladığı projeleri gördüm. Başkan adayımızla gurur duyuyorum. Mutluyum, umutluyum” dedi.

Aysal: “Birol Karaman ile omuz omuza yürüyeceğiz”

KTMMOB Başkanı Seran Aysal, “Birol Karaman’ı çok iyi tanıyoruz. Bu örgütün yetiştirdiği bir isim. Bu örgüte emek vermiş bir arkadaşımızın adaylığı bizim için önemlidir, özeldir, değerlidir” dedi.

Adaylık sürecinde ve adaylık sonrası süreçte Girne’ye Başkan seçilmesi durumunda 15 Oda olarak ellerinden gelen destek ve katkıyı yapacaklarını dile getiren Aysal, Karaman’ı dürüst ve temiz biri olarak niteleyerek, “Birol Karaman’la omuz omuza yürüyeceğiz. Girne için iyi şeyler yapacağına inancımız tamdır. Bu adaylıktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Adanır: “Gurur duyuyoruz”

Genel Sekreter Tunç Adanır da, Birol Karaman’ın sivil toplum örgütleri içinde aktif olarak çalıştığını, Birlik içinde sevilip sayıldığını, aldığı görevleri layığıyla yerini getirdiğini söyledi. Adanır, “Birlik, ülke gerçeklerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak aktif projeler üretip daha iyiye nasıl gideceğimiz yönünde çalışmalar yapmaktadır. Bunun içinde yetişen biri olması, bizim için gurur kaynağıdır. KTMMOB’daki Odalar da ülkenin siyasi sesidir. Bu yüzden burada yetişen insanların bu tip siyasi hayata atılması bizim için çok önemli. Özellikle belediyecilik gibi yönetimler çok daha fazla aktif çalışma gerektirir. Birol Karaman’ın bu yola çıkmış olması bizi çok memnun etti” dedi.