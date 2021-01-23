Karantinadan bir yıl sonra Vuhan: Hayat normale döndü

Bundan tam bir yıl önce koronavirüs nedeniyle kapanan Vuhan’da karantinanın izleri neredeyse tamamen silinmişken, Çin’in salgın konusunda şeffaf hareket edip etmediğine ilişkin soru işaretleri ise devam ediyor.

Dünyada ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinin karantinaya alınışının üzerinden tam bir yıl geçti. 11 milyon nüfuslu, endüstri ve ulaşım merkezi konumundaki kentte virüs, 76 gün boyunca hayatı felç etmişti. Karantinanın kaldırıldığı 8 Nisan itibarıyla hızlı bir normalleşmenin yaşandığı Vuhan'da bir yıl sonra karantinanın izleri neredeyse tamamen silinmiş durumda. Kentte, ulaşım araçlarının, parkların ve barların dolu olduğu gözleniyor.

Dünyanın geri kalanına da hızla yayılan bu virüse bağlı nedenlerle şimdiye kadar dünya çapında yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetti. Birçok ülke virüsün mutasyona uğramış haliyle mücadeleye devam ederken, aşılama programlarında da aşı üretim kapasitesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle gecikmeler yaşanıyor.

Çin sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaları, zorla karantina, kitlesel testler ve seyahat kısıtlamaları gibi sıkı tedbirlerle koronavirüs ile mücadele ederek, yaz aylarından bu yana salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başardı.

Ülkede güncel verilere göre tespit edilen yeni vaka sayısı 206 olarak açıklandı. Salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı ise 88 bin 900'ü aştı. Çin'deki koronavirüs kaynaklı vefatların çoğu Hubey eyaletinde yer alan Vuhan'da kaydedildi. Çin'de bugüne kadar 4 bin 635 kişi virüs kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti.

Çin takvimine göre önümüzdeki ay yeni yılı kutlamaya hazırlanan ülkede yetkililer, vaka sayısında olası bir artışın önüne geçmek için vatandaşlara seyahat etmekten ve toplanmaktan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ediyor. Çoğu uzaktan eğitime geçmiş olan okulların bir hafta erken tatile girmesi kararı alınırken, birçok bölgede kapalı mekanlarda ve ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu da devam ediyor. Vaka takibi için akıllı telefon uygulamaları yaygın biçimde kullanılıyor.

Hong Kong'da yeni dalga endişesi

Çin'in özel idari bölgesi statüsündeki Hong Kong'da ise binlerce kişi olası bir "yeni dalganın" önüne geçmek için karantinaya alındı. Dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden biri olan Hong Kong'da geçen iki ay içinde 4 bin 300'den fazla yeni vaka kayıtlara geçmişti. Bu rakam bölgenin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ediyor.

Yetkililer, işçilerin yoğunlukta olduğu Yau Tsim Mong'da 16 binadan oluşan bir bölgenin, burada ikamet edenlerin tamamı test edilene kadar karantinada kalacağını açıkladı.

Şeffaf bir tutum izlendi mi?

Karantina dönemine ilişkin olarak Vuhan halkı, kent sakinlerinin ''kahramanca bir mücadele verdiği'' yönünde hükümeti destekleyici mesajlar verirken, dünyada ise Çinli yetkililerin diğer ülkelerin bu salgına hazırlanabilmesi için yeterince hızlı ve şeffaf hareket edip etmediğine ilişkin hâlâ soru işaretleri mevcut.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) uzmanların katılımıyla geçen hafta düzenlenen bir panelde Çin'in de aralarında olduğu bazı ülkeler "salgının başında yavaş hareket etmekle" eleştirilerek, Pekin'in salgınla daha iyi mücadele edebileceğini kabul etmesi gerektiği belirtilmişti.

Pekin ise salgının ilk günlerinde dünyanın geri kalanına zaman kazandıracak eylemleri hayata geçirdiğini savunurken, virüsün Çin dışından (muhtemelen ABD'deki bir laboratuvardan) Vuhan'a getirildiği yönündeki teorileri de destekleyen mesajlar veriyor.

Virüsün kaynağı

Çin'deki koronavirüs salgını birinci yılını geride bırakırken, virüsün kaynağı ile ilgili araştırmalar da sürüyor. Aylar süren görüşmelerin ardından Pekin, geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslarası uzmanlardan oluşan bir heyeti virüsün kaynağını araştırmak üzere ülkeye gelmesine izin verdi.

Heyet, Çin'e ayak basmasının ardından iki haftalık karantinanın ardından incelemelerde bulunacak. Koronavirüsün kaynağının yarasalar olduğunu tahmin eden uzmanlar, yarasalar üzerinden hangi hayvan aracılığı ile virüsün insana bulaştığını sorusuna yanıt arıyor.