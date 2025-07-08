Karkas Operasyonu... Alıcı ve satıcı mahkemede

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçundan gerçekleştirilen "KARKAS" operasyonunda tutuklanan zanlılar A.A.M.S ve A.O.A.I yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mehmet Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, Ortaköy’de 4 Temmuz 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından alınan bilgide içerisinde 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan paketin bırakıldığı öğrenilerek pusu görevine başlandığını ve akabinde zanlı A.O.A.I'nın kullanımında bulunan JG 345 plakalı araç ile olay yerine gelerek araçtan inen zanlı A.A.M.S'nin konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alması üzerine alıkonularak, tutuklandığını söyledi.

Polis, aracı kullanan zanlının ise olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Polis, kaçan zanlının aynı gün Gönyeli’deki ikametgahına girerken yakalandığını açıkladı.

Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis memuru, diğer zanlının ise kaldığı ev sorulduğunda Girne’de bir adres verdiğini ancak adrese gidildiğinde zanlının orada kalmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının ikinci kez sorgulandığını, bu kez gerçek adresini söylediğini, Girne’de kaldığı evin tespit edilerek arama yapıldığını kaydetti.

Polis, yapılan aramada 7 bin 400 TL, 100 dolar, bin 805 sterlin ve 3 bin 300 euro nakit paralar bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucuyu bir şahısla birlikte Lefkoşa’da bir konumdan aldığını söylediğini aktardı.