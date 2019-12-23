Karşıyaka ve GHE Sessiz Kaldı..! (0-0)

K-Pet 1.Lig’de 15.hafta mücadelesinde Karşıyaka ile GHE golsüz berabere kaldı.
Yer: Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, İsmail Egeli, Sertan Alkın, Hakan Muhtaroğlu
Karşıyaka: Şiho, Bayram, Kadir(75.Dk M.Özyay)Mehmet, Muhammet, Eyüp, Berkan(77.Dk Uğur)Edip(88.Dk Casim)Olgun, Tahir, Hüseyin
GHE: Athos, Ulaş, Mustafa Çiçekli, Muhammed, Samet (83.Dk Salahi) A.Saygı (53.Dk Ayden) M.Avcı, Tunahan (71.Dk Alpay) Ali, Mahmut, Bekir
Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda kalabalık bir seyirci kitlesinin izlediği mücadele 0-0 berabere tamamlandı.
Her iki takımın da topunun direkten döndüğü maçta kaleciler de ön plana çıktı.
Bu sonucun ardından Karşıyaka puanını 17’ye, Girne Halk Evi ise 25’e yükseltti.
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