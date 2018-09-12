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Katolik Kilise'sindeki cinsel istismar vaka sayısı dudak uçuklatıyor.

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Almanya'da, Katolik kilisesi ile ilgili yayınlanan bir raporda, 1946 ile 2014 yılları arasında 3677 cinsel istismar olayı yaşandığı belirtildi.
Katolik Kilise'sindeki cinsel istismar vaka sayısı dudak uçuklatıyor.

Almanya Piskoposlar Konferansı'nın yetkilendirmesiyle 3 üniversite tarafından yapılan araştırma sonucunda oluşturulan raporda, istismara uğrayanların yarısından fazlasının 13 ve 13 yaş altı çocuklar olduğu ve çoğunun erkek çocuklardan oluştuğu belirtildi. Rapora göre, her 6 vakadan birinin tecavüz olduğu belirtilirken, en az 1670 din görevlisinin bu suça dahil olduğu açıklandı.

'CEVAP HAZIRLANIYOR'

Spiegel Online tarafından haberleştirilen rapora göre, Alman Psikoposlar Konferansı henüz bir yorumda bulunmazken, konuyla ilgili bir cevap hazırlandığı söylendi. 

Katolik Kilisesi, onyıllar boyunca kendi yetkilileri tarafından işlenen cinsel istismar suçlarıyla boğuşuyor. 

Bu senenin başında ise, ABD Pensilvanya'da 1000'den fazla çocuğun 300 Katolik görevli tarafından yaygın bir şekilde istismar edildiği skandalı ortaya çıkarılmıştı.

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