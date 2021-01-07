  • BIST 1.513
  • Altın 451,914
  • Dolar 7,3199
  • Euro 8,9811
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Kayıp olduğu iddia edilen Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın akıbeti belli oldu

» »
Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın gizemli şekilde ortadan kaybolduğu iddialarının ardından ünlü milyarderin akıbeti merak konusu oldu
Kayıp olduğu iddia edilen Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın akıbeti belli oldu

Alibaba'nın kurucusu ve Ant Group'un kurucu ortaklarından Jack Ma'nın şirketlerine yöneltilen soruşturmalar ve denetimlerden sonra hiç görülmedi. 

Medyada Ma'nın kaybolduğuna ilişkin iddialar yer alırken, CNBC'nin bugünkü haberinde Çinli milyarderin bilinçli olarak ortalarda gözükmediğini bildirdi. Ma'nın bu tercihinin sebebinin ise ekim ayında Çin ekonomisini eleştiren konuşmasının ardından  Alibaba hakkında başlatılan soruşturmalar olduğu tahmin ediliyor. 

Ma, Ekim ayında Şangay'da yaptığı konuşmada Çin ekonomisini eleştirmişti. Ma konuşmasında "Bugünün finansal sistemi Sanayi Çağı'nın mirasıdır. Yeni nesil ve gençler için yeni bir tane kurmalıyız. Mevcut sistemde reform yapmalıyız" demişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Ma katılacağı programları iptal etmeye başlarken, Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi de (SAMR), e-ticaret devi Alibaba hakkında tekelcilik soruşturması başlatmıştı. 

​Şangay'da bir iş danışmanı olan Shaun Rein ise AP'ye verdiği röportajda olaya ilişkin "Onun gözünü korkuttular. O da dersini aldı ve bu yüzden son 2 aydır sessiz kaldı. Bazı arkadaşları bana 'bu olayda onun nasıl bu kadar aptal olduğunu inanamıyoruz" diye konuşmuştu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Ma şu anda 51.5 milyar dolarlık tahmini net değere sahip ve dünyanın en zengin ilk 25 insanı arasında yer alıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı02 Ocak 2021 Cumartesi 20:00
  • Tokyo Olimpiyatları: Japonya Başbakanı Suga, ertelenen olimpiyatların 2021 yazında yapılacağını açıkladı02 Ocak 2021 Cumartesi 17:12
  • Vuhan'da yılbaşı: Binlerce insan sokakları doldurdu01 Ocak 2021 Cuma 14:06
  • Çin: Tüm şehirlerimize 5G’yi ulaştırdık27 Aralık 2020 Pazar 21:47
  • Japonya Yabancı Uyrukluların Ülkeye Girişini Ocak Sonuna Kadar Yasaklıyor27 Aralık 2020 Pazar 20:45
  • "Çin 2028’de dünyanın en büyük ekonomisi olacak"27 Aralık 2020 Pazar 20:22
  • Hindistan, Bangladeş Sınır Hattında Sivilleri Öldürmeye Devam Ediyor26 Aralık 2020 Cumartesi 20:15
  • Çin devlet gazetesi: Halkımız Amerikan kültürünü beğeniyor26 Aralık 2020 Cumartesi 19:23
  • Çin: Tüm şehirlerimize 5G’yi ulaştırdık25 Aralık 2020 Cuma 23:02
  • Hindistan'da Hava Kirliliği Geçen Yıl 1,67 Milyon Kişinin Ölümüne Yol Açtı23 Aralık 2020 Çarşamba 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti