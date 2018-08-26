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Keops piramidi büyüklüğünde bir asteroit, dünyaya yaklaşıyor

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çapı Keops piramidinin yüksekliğini aşan bir astroitin dünyaya yaklaşmakta olduğunu duyurdu.
Keops piramidi büyüklüğünde bir asteroit, dünyaya yaklaşıyor

NASA, dünyaya 7.5 milyon kilometre mesafeden geçecek olan Asteroit 2016 NF23'ü 'potansiyel tehlikeli' diye niteledi.

NASA'nın elindeki verilere göre, asteroitin çapı 70 ila 160 metre arasında.

ÇARPIŞMA OLASILIĞI ÜZERİNDE DURULMUYOR

Uzmanlar, asteroitin saniyede 9 kilometreden yüksek hızla yol aldığını ve 29 Ağustos'ta gezegenimize mümkün olan en yakın mesafeye geleceğini belirtti.

Daha önce NASA, gelecek yüzyılda bilinen asteroitlerden herhangi birinin dünyayla çarpışma olasılığının neredeyse sıfır olduğu öngörüsünde bulunmuştu.

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