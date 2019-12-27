  • BIST 113.685
  • Altın 289,574
  • Dolar 5,9538
  • Euro 6,6420
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

KES, Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’nun kullanılmak istenmesini eleştirdi: Ulaştırma Bakanı ağlamayı bıraksın

» »
Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın bugün basına yansıyan “Yerli İstihdam Destek Fonu’na” ayrılan kaynağı kullanmak istediğine dair açıklamasını eleştirdi.
KES, Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’nun kullanılmak istenmesini eleştirdi: Ulaştırma Bakanı ağlamayı bıraksın

Atakan yaptığı yazılı açıklamada, bunun hızlıca hazırlanan bir taslakla ve orda var olan bir yönetim kurulu varken yapıldığına işaret ederek, başta İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nu ve bağlı oldukları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve davet ederek, bu alelacele yapılmaya çalışan uygulamaya engel olmalarını beklediklerini kaydetti.

Halktan alınan seyrüsefer paralarının nereye kullanıldığını ve depolarda imha edilen ilaçların hesabını kimin vereceğini soran Atakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bayındırlık ve Ulaştırma  Bakanı’na da bir tavsiyemiz olacak. Param yoktur diye ağlamayı bıraksın. Parası yoksa yolun tamamına değil sıkıntılı olan noktalara çözüm üretsin. Yolun tamamını para bulunca neticelendirir. Şimdi yapmaya başladığı gibi...”

Atakan, bu ülkenin en büyük sorunlarının başında, gençlerin ülkeden göçünün yer aldığına işaret ederek, gençlerin ülkede tutunabilmeleri için var olan, engellilerin daha güzel imkanlara sahip olması için kullanılan ve kadınları için kullanılan bir fonu niye kullanmak istiyorsunuz diye sordu.

Atakan, Kamu Emekçileri Sendikası olarak, konuyla ilgili her türlü mücadeleye hazır olduklarını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sandık kurulsun27 Aralık 2019 Cuma 14:31
  • Tatar: “Cumhurbaşkanı seçilirsem, Türkiye’yi gezeceğim”27 Aralık 2019 Cuma 14:26
  • İlkokullarda iklim değişikliği eğitimleri devam ediyor27 Aralık 2019 Cuma 14:02
  • Beraber eğlendiler, beraber kutladılar27 Aralık 2019 Cuma 13:34
  • HP Girne İlçe Başkanı Tokatlıoğlu: “Doğu Akdeniz’deki olumlu gelişmeler piyasalarda psikolojik rahatlama sağlayabilir”27 Aralık 2019 Cuma 13:11
  • KTSO: 2019 Yılı zorlu bir yıl oldu27 Aralık 2019 Cuma 12:33
  • CTP Kadın Örgütü Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti27 Aralık 2019 Cuma 12:24
  • Zeytin Ağacı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği’nden Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezin’de etkinlik27 Aralık 2019 Cuma 12:13
  • Tatar: Yangının sebebi araştırılıyor, olay henüz netlik kazanmadı27 Aralık 2019 Cuma 11:59
  • Bıçaklı: “Hükümet istihdam destek merkez fonundaki 260 milyon TL’ye el koymak istiyor”27 Aralık 2019 Cuma 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti