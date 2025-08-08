  • BIST 10972.63
  • Altın 4443.093
  • Dolar 40.6906
  • Euro 47.4636
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

KIB-TEK yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle özür diledi

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), Güzelyurt’ta bulunan Güneşköy Trafo Merkezi’nde bu sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen patlama nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.
KIB-TEK yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle özür diledi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), Güzelyurt’ta bulunan Güneşköy Trafo Merkezi’nde bu sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen patlama nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.

KIBTEK’ten yapılan açıklamada, patlamanın merkezdeki kesicilerde gerçekleştiği ve trafoya ciddi hasar verdiği belirtildi. Arızanın ardından santrallerin koruma amaçlı otomatik olarak devre dışı kaldığı ifade edildi.

Ekiplerin olaya hızla müdahale ederek trafo merkezini izole ettiği, ardından santrallerin düzenli yük artırımıyla devreye alınarak bölgelere peyderpey enerji verilmeye başlandığı kaydedildi.

Kurum, yaşanan aksaklık nedeniyle halka özür diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Polis nakilleri gerçekleşti07 Ağustos 2025 Perşembe 18:58
  • Akıllı sinyalizasyon sistemi devrede!07 Ağustos 2025 Perşembe 16:58
  • Hasan Kahvecioğlu’ndan "Akıllı Kameralara" Sert Tepki: “Milli Servet Heba Ediliyor, Algı Operasyonu Sürüyor!”07 Ağustos 2025 Perşembe 16:56
  • Metehan Geçiş Kapısı’nda 182 Kilo Kaçak Et Ele Geçirildi07 Ağustos 2025 Perşembe 16:34
  • Karşıyaka ve Girne’de Alkollü Sürücüler Kaza Yaptı07 Ağustos 2025 Perşembe 16:34
  • Kırmızı Işıkta Şüpheli Hareketler: Uyuşturucu ile Yakalandı07 Ağustos 2025 Perşembe 16:33
  • Sadrazamköy’de Foseptik Kuyusuna Düşen Kişi Yaralandı07 Ağustos 2025 Perşembe 16:32
  • Dikkat! Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarına kurulan trafik akıllı sinyalizasyon sistemi hizmette07 Ağustos 2025 Perşembe 14:46
  • Türkiye'den Güney Kıbrıs’a NAVTEX uyarısı07 Ağustos 2025 Perşembe 13:21
  • Güneş altında çalışmak yeniden yasaklanıyor07 Ağustos 2025 Perşembe 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti