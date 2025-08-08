KIB-TEK yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle özür diledi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), Güzelyurt’ta bulunan Güneşköy Trafo Merkezi’nde bu sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen patlama nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.
KIBTEK’ten yapılan açıklamada, patlamanın merkezdeki kesicilerde gerçekleştiği ve trafoya ciddi hasar verdiği belirtildi. Arızanın ardından santrallerin koruma amaçlı otomatik olarak devre dışı kaldığı ifade edildi.
Ekiplerin olaya hızla müdahale ederek trafo merkezini izole ettiği, ardından santrallerin düzenli yük artırımıyla devreye alınarak bölgelere peyderpey enerji verilmeye başlandığı kaydedildi.
Kurum, yaşanan aksaklık nedeniyle halka özür diledi.
