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Kıbrıs “Hade Gene” diyor

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Kıbrıs’ın kuzeyinde 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Gün adına bu yıl düzenlenecek Onur Yürüyüşü için çağrı yayımlandı.
Kıbrıs “Hade Gene” diyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde 17 Mayıs Organizasyon Komitesi dün, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Gün adına bu yıl düzenlenecek Onur Yürüyüşü için çağrı yayımladı.

Kıbrıs’ta 17 Mayıs” isimli Facebook sayfasında paylaşılan çağrı “Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Gün adına düzenlenecek Onur Yürüyüşü ve bunun etrafında gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikleri gelin birlikte geliştirelim” diyor.

Çağrı, 17 Mayıs Organizasyon Komite çatısı altında hazırlık çalışmalarında bulunmak isteyen herkesi 17 Mayıs haftasını düzenlemeye davet ediyor: “Kıbrıs’ta çeşitliliğimiz ile var oluşumuzun önemini hatırlamak/hatırlatmak ve son zamanlarda soldurtulmaya çalışılan renkleri canlandırıp daha da renklenmek adına #Hazırık, e o zaman #HadeGene buluşalım, çünkü #NeKavgamBittiNeSevdam.

Yayımlanan çağrı, 17 Mayıs etkinliklerini konuşmak için bugün (2 Nisan) saat 19:00’da Kuir Kıbrıs Derneği binasına davet ediyor.

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