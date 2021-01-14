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Kıbrıs Herptil Araştırma Ve Gözlem Topluluğu Kuruldu

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Kıbrıs Herptil Araştırma Ve Gözlem Topluluğu Kuruldu
Kıbrıs Herptil Araştırma Ve Gözlem Topluluğu Kuruldu

Kıbrıs’ın kurbağa ve sürüngenlerine yönelik bilinç oluşturulması ve türlerin araştırılması amacıyla vatandaşların da katkı koyabilecekleri Kıbrıs Herptil Araştırma ve Gözlem Topluluğu kuruldu. Topluluğun kısa ismi Herpcypria -Herp kelimesi kurbağa ve sürüngenleri, cypria da Kıbrıs’ı ifade eden latince kelimeler olduğundan- olarak belirlendi.

Herpcypria’nın, Kıbrıs herptil (kurbağa ve sürüngen) türlerinin yayılış alanlarının tespit edilmesi, yaşam alanlarının korunması, koruma statülerinin ve türlere yönelik tehditlerin belirlenmesi ve/veya güncellenmesi, türlerin topluma tanıtılmasına yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması, herptil biyolojisi ve ekolojisi konularında araştırmalar yapılmasını amaçlayan farklı meslek gruplarının desteğiyle kurulan araştırma ve gözlem topluluğu olduğu belirtildi.

Topluluk adına açıklama yapan Doç.Dr. Nazım Kaşot, topluluğun herpetoloji, doğa ve doğa fotoğrafçılığı ile ilgililenen biyolog, veteriner hekim ve konuya meraklı kişiler tarafından oluşturulduğunu ve vatandaşların gözlem katkılarıyla da geniş çaplı araştırmalar yapmayı amaçladığını vurguladı.

Doğa fotoğrafçılığı sayesinde türlerin tanıtımının daha iyi yapılabileceğine inanan topluluğun, bunu pekiştirebilmek ve de yaygınlaştırabilmek amacıyla herptil türleri ve fotoğrafçılığı hakkında; söyleşi, eğitim, alan gezisi ve bünyesinde yer alan bilimsel danışma kurulu öncülüğünde sempozyum ve çalıştaylar düzenlenmesini de hedeflediği kaydedildi.

Topluluğun kurucu başkanlığı görevini de üstelenen Doç. Dr. Nazım Kaşot, Kıbrıs toplumunda sürüngenlere yönelik tutumların değiştirilmesi için mücadele edeceklerini ve türlerin korunabilmesi için canla başla çalışacaklarını dile getirdi. Kaşot, ücretsiz üye olunabilecek bu topluluğa ilgi duyan herkesi davet ettiklerini ve her kesimin desteğini beklediklerini belirtti.     

Biyolog Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgör, biyolog Dr. Asuman Kuyucu, Veteriner Hekim. Asaf Şenol, Uz. Biyolog Naciye Fikretler Kaşot, Biyolog Mehmet Gazioğlu, Ziya Kırmızı, Dağdoğan Sadrazam ve Hüseyin Kaşot’un kurucu üyeleri olduğu topluluğun Bilimsel Danışma Kurulu’nda ise herpetoloji alanında önemli çalışmalar yapan değerli bilim insanları; Prof. Dr. Dinçer Ayaz, Prof. Dr. Oğuz Türkozan, Prof. Dr. Varol Tok, Doç. Dr. Kerim Çiçek ve Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız  yer aldı. Herpetoloji alanının bilinen isimlerinden  Prof. Dr. Abidin Budak ve Prof. Dr. Mehmet Kutsay Atatür’ün de topluluğun onur üyeleri olduğu belirtildi.

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