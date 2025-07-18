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Kıbrıs Otizm Derneği: Ülkede otizm tanınıyor ancak yeteri kadar bilinmiyor

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Kıbrıs Otizm Derneği’nin 472 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların yüzde 91’i otizmi duyduğunu belirtse de, bilimsel müdahale yöntemlerinden haberdar olanların oranı yalnızca yüzde 5,3.
Kıbrıs Otizm Derneği: Ülkede otizm tanınıyor ancak yeteri kadar bilinmiyor

Kıbrıs Otizm Derneği, ülkede otizmin tanındığı ancak yeteri kadar bilinmediğinin, bilimsel bilgiye erişim ve doğru yönlendirme konusunda da eksikler bulunduğunun saptandığını açıkladı.

Yapılan Otizm Farkındalık Anketinin sonuçlarını yazılı açıklamayla değerlendiren Dernek bilimsel dayanaklı müdahale yöntemleriyle ilgili farkındalığın ise düşük olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Otizm Derneği, otizm konusunda daha bilinçli ve kapsayıcı toplum yaratmak için hayata geçirilmesi gereken projeler olduğunu da belirtti 

Nisan ayında 472 gönüllüden çevrim içi veri toplanarak yapılan ankete göre, katılımcılardan yüzde 91,7’si otizm terimini daha önce duydu, yüzde 89,4’ü de otizmin bazı özelliklerini bildiğini ifade etti.

En çok bilinen otizm belirtileri arasında göz teması kurmamak (yüzde 15,8) iletişim ve sosyal etkileşimde sınırlılık (yüzde 14,8), takıntılı davranışlar (yüzde 13,7), sallanma, dönme gibi stereotipik davranışlar (yüzde 13,1) yer aldı.

Katılımcıların yüzde 42,8’i otizme etkili müdahalenin yalnızca “eğitim” olduğunu belirtti, yüzde 15’i ise otizmin nedenlerini bilmediğini ifade etti.

Otizmde bilimsel geçerliliği en yüksek olarak gösterilen Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) yöntemi katılımcıların yüzde 5,3’ü tarafından tanındı.

Yüzde 77,5’i kadın, yüzde 78,2’si  yüksek gelir düzeyine sahip olduğunu belirten katılımcıların yüzde 47,5’inin lisans, yüzde 30,5’inin yüksek lisans/doktora mezunu olduğu da kaydedildi.

Mesleki dağılımda ankete en yüksek katılım yüzde 34,3’le eğitim sektöründen oldu.

"Toplumun büyük kısmı otizmi duyuyor ancak müdahale yöntemlerine dair sınırlı bilgiye sahip” değerlendirmesine yer verilen açıklamada,  Kıbrıs Otizm Derneği’nin otizm konusunda eğitim programları, bilgilendirme çalışmaları, erken tanıyı destekleyen toplum temelli stratejiler, bilimsel temelli müdahale yöntemleri oluşturulmasına yönelik hedeflerine de dikkat çekildi.

 

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