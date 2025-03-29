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Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler AP Genel Kurulu’nda ele alınacak

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Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler AP Genel Kurulu’nda ele alınacak
Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler AP Genel Kurulu’nda ele alınacak

Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin 2 Nisan Çarşamba günü Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulunda ele alınacağı iddia edildi.

AP genel kurulunda 2 Nisan’da Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması çabalarındaki ilerlemenin tartışılacağını yazan Fileleftheros gazetesine göre, ilk önce Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, BM’nin Kıbrıs sorunundaki sürecin yeniden başlatılmasına dair çabalarındaki ilerleme hakkında görüş belirtecek. Bunun akabinde AP’deki siyasi grup temsilcileri görüşlerini aktaracak.

AP’nin bir karar yayımlanmasının öngörülmediğini kaydeden gazete, Kıbrıs sorunuyla ilgili tartışmanın Kıbrıs saatiyle 12.50-13.00 saatleri arasında yapılacağını ekledi.

 

-BM, liderler görüşmesini teyit etti

Haravgi gazetesi ise haberinde, Birleşmiş Milletler’in (BM) dün yaptığı bir açıklamayla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmenin 2 Nisan’da sabah saat 09.00’da yapılacağını teyit ettiğini yazdı.

Gazeteye göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu tarafından dün yapılan açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın 2 Nisan’da ara bölgede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmeye ev sahipliği yapacağı belirtildi.

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