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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu:Ülkemizde okulların kapalı olmasını kabul etmiyoruz

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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu:Ülkemizde okulların kapalı olmasını kabul etmiyoruz
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu:Ülkemizde okulların kapalı olmasını kabul etmiyoruz

İşte Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu'ndan yapılan açıklama:

Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Pediatri Akademisi, Fransız Pediatri Akademisi gibi sağlık alanında önde gelen kuruluşlar okulların açılmasının çocukların eğitim hayatları ve ruhsal gelişimleri için hayati derecede önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi, gelişmiş ülkelere göre çok daha önemlidir. Biz Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu olarak, geleceğimiz olan çocuklarımızın bir an önce gerekli tedbirlerin hayata geçirilerek okullarına dönmelerini önermekteyiz.

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