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Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği: Kadınların, Toplumsal Hayatın Her Alanında Eşit ve Adil Şekilde Temsili Sağlanmalı

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Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği: Kadınların, Toplumsal Hayatın Her Alanında Eşit ve Adil Şekilde Temsili Sağlanmalı
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği: Kadınların, Toplumsal Hayatın Her Alanında Eşit ve Adil Şekilde Temsili Sağlanmalı

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, kadınların, toplumsal hayatın her alanında eşit ve adil şekilde temsilinin sağlanmasının ülkede önemli önceliklerden biri olması gerektiğini kaydetti.


Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanırken genellikle akla gelenin, “kadını özel hissettirecek gün” kavramı olduğu belirtildi.


Bu amaçla kadınlara yönelik birçok kampanya yapıldığına işaret edilen açıklamada, kadını özel hissettirmek için birçok eylemde bulunulduğu ifade edildi.


Ancak bugünün anlamının, alışverişten ziyade kadınların ayırımcılığa uğramaması ve her alanda eşit haklara sahip olması gerektiği vurgusu yapılan açıklamada, bugünün başlangıcının da bir hak arayışına dayandığına dikkat çekildi.


Açıklamada, kadınların, toplumsal hayatın her alanında eşit ve adil şekilde temsilinin sağlanmasının ülkede de önemli önceliklerden biri olması gerektiği kaydedildi.


Açıklamada, kadınların, erkeklerle eşit hak ve imkanlara sahip olması, yasalar karşısında kadın-erkek eşitliği ilkesinin güçlenmesi, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının anayasal olarak düzenlenmesi ve Meclis’te kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının önemi belirtildi.

 


“TOCED’İN AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASI SAĞLANMALI”


Cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması için etkin bir mekanizma olarak tasarlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED) Teşkilat Yasası’nın hazırlanması ve TOCED’in aktif bir şekilde çalışmasının sağlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: 


“Okullarda cinsiyet eşitliğini savunan eğitim içeriklerinin oluşturulması, sığınma evlerinin sayısının artırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla sosyal farkındalık çalışmaları, şiddeti önleme programları oluşturulması gerektiğine inanmaktayız.”


Psikologlar Derneği açıklamasında tüm emekçi kadınların günü kutlandı.

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