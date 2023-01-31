Kıbrıs Türk Ticaret Odası LAÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni ziyaret etti

KKTC’nin en önemli ekonomik örgütlerinden biri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, ülkemiz ve dünyada pandemi süreciyle başlayan, Ukrayna-Rusya Savaşı ile devam eden ekonomik sorunları tartışmak ve çözüm önerileri üretebilmek için Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret ederek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri ile fikir alış verişinde bulundu.

KTTO heyetinde Başkan Turgay Deniz, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Ekonomist Dr. Nilay Onbaşı Üresin yer aldı. LAÜ İktisadi İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Ebru Oğurlu, Dekan Yardımcısı ve İşletme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Ekemen, Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Behiye Tüzel Çavuşoğlu, Yrd. Doç. Dr. Tahir Yeşilada ve Dr. Kaan Kutlay’ın katıldığı toplantıda kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri detaylı olarak tartışıldı. Toplantıda, ülkenin en önemli sorunları olarak gözlenen enflasyon, kayıt dışı ekonomi ve yapısal sorunlarla mücadele edebilmek için köklü reformlara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Toplantı sonunda uzun bir dönemden beri devam eden LAÜ ve KTTO arasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirilerek mevcut işbirliği alanlarının artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.