  • BIST 4.976,55
  • Altın 1165.57
  • Dolar 18.8073
  • Euro 20.4258
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası LAÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni ziyaret etti

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası LAÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni ziyaret etti
Kıbrıs Türk Ticaret Odası LAÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni ziyaret etti

KKTC’nin en önemli ekonomik örgütlerinden biri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, ülkemiz ve dünyada pandemi süreciyle başlayan, Ukrayna-Rusya Savaşı ile devam eden ekonomik sorunları tartışmak ve çözüm önerileri üretebilmek için Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret ederek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri ile fikir alış verişinde bulundu.

KTTO heyetinde Başkan Turgay Deniz, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Ekonomist Dr. Nilay Onbaşı Üresin yer aldı. LAÜ İktisadi İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Ebru Oğurlu, Dekan Yardımcısı ve İşletme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Ekemen, Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Behiye Tüzel Çavuşoğlu, Yrd. Doç. Dr. Tahir Yeşilada ve Dr. Kaan Kutlay’ın katıldığı toplantıda kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri detaylı olarak tartışıldı. Toplantıda, ülkenin en önemli sorunları olarak gözlenen enflasyon, kayıt dışı ekonomi ve yapısal sorunlarla mücadele edebilmek için köklü reformlara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Toplantı sonunda uzun bir dönemden beri devam eden LAÜ ve KTTO arasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirilerek mevcut işbirliği alanlarının artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ İletişim öğrencileri dinamik kurgu örneklerini gösterime sundu19 Ocak 2023 Perşembe 16:45
  • LAÜ’de Sanat ve Stem: Erken çocuklukta sanat eğitimi uygulamaları sergisi ilgi gördü17 Ocak 2023 Salı 16:16
  • LAÜ’de “Fark Yaratan Eğitimciler Sergisi” düzenlendi15 Ocak 2023 Pazar 17:44
  • LAÜ akademisyeni Ünal’ın kısa sözlü sunumu birincilik ödülüne layık görüldü12 Ocak 2023 Perşembe 17:45
  • Altın Havan Ödülü LAÜ Akademisyeni Demirdamar’a layık görüldü10 Ocak 2023 Salı 14:10
  • LAÜ’den Mavi Kapak Kampanyasına destek08 Ocak 2023 Pazar 16:41
  • LAÜ öğrencilerine Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri düzenlendi05 Ocak 2023 Perşembe 15:32
  • LAÜ öğrencilerine “Metabolik Sendrom” konulu konferans gerçekleştirildi03 Ocak 2023 Salı 16:46
  • LAÜ’de “Yaratıcı Yılbaşı Ağacı Poster Tasarımı Sergisi” açıldı01 Ocak 2023 Pazar 16:21
  • LAÜ öğrencilerinden diyaliz hastaları için kermes29 Aralık 2022 Perşembe 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti