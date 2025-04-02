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Kıbrıslı liderler ara bölgede bir araya gelecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bugün ara bölgede görüşecek.
Kıbrıslı liderler ara bölgede bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bugün ara bölgede görüşecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde saat 09.00’da başlayacak görüşme, ara bölgede BM tesislerinde yer alacak.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Hristodulidis, son olarak Cenevre’de 17-18 Mart tarihlerinde yapılan 5+1 gayriresmi Kıbrıs zirvesinde bir araya gelmişti. Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin temsilcilerinin de katıldığı zirveden iş birliği konuları yanında temmuzda benzer bir zirvede buluşma kararı çıkmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede, “anlamlı bir ilerleme kaydedildiğini” belirtmişti.

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