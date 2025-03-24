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Kıbrıslı liderlerin 2 Nisan’da görüşmesi bekleniyor

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Cenevre’de gerçekleştirilen çoklu konferans çerçevesinde kararlaştırılan liderler görüşmelerinin ilkinin 2 Nisan tarihinde yapılacağı iddia edildi.
Kıbrıslı liderlerin 2 Nisan’da görüşmesi bekleniyor

Cenevre’de gerçekleştirilen çoklu konferans çerçevesinde kararlaştırılan liderler görüşmelerinin ilkinin 2 Nisan tarihinde yapılacağı iddia edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, haberlerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in 2 Nisan Salı günü Cenevre konferansı sonrasındaki ilk görüşmeyi gerçekleştireceklerini iddia ettiler.

Gazete: “Liderler Görüşmesi ‘Belirlendi’ – Cenevre’de Uzlaşılanların Uygulanması Çabası Hemen Başlıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, “Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın” elde ettiği, Rum hükümet kaynaklarınca doğrulanan bilgilere göre görüşmenin 2 Nisan tarihinde yapılacağını öne sürdü.

Gazete, görüşmenin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın “Lefkoşa Havaalanı” bölgesinde bulunan ikametgahında gerçekleştirileceğini da aktardı.

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