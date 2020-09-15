KIBRISLILAR BİR TÜRKİYELİ OLARAK BANA DA AYRIM YAPTILAR!!!

Ne yalan söyleyeyim bir Türkiyeli olarak Kıbrıslılar beni de ayırdılar!!!!

Ayrımcılık yaptılar!!!

Mesela beni "besleme , sizi biz kurtardık" diyerek menfaat sağlamak isteyenlerden ayırdılar.

Irkçılıktan nemalanmaya çalışanlardan da ayırdılar.

Hem bu adaya gelip, ekmeklerine ortak olup ,sonrasında sahip olduklarını beğenmeyenlerden de ayırdılar.

Sofralarına alıp ekmeklerini, yemeklerini bölüşüp, sonrasında ev sahibine "sen daha çok yedin" diyebilecek yüzsüzlerden de ayırdılar mesela.

Fetih zihniyeti ile "sizi biz kurtardık , öyleyse her tür hakkınızı da elinizden alma hakkımız var" diyebilecek kadar yüzsüzlük yapanlardan , da ayırdılar.

Mesela fetih zihniyeti ile "kan döktük aldık, bize daha fazla arazi ,mal mülk vermelisiniz" diyenlerden de ayırdılar.

Hatta öyle ki, kendi iradeleri ile seçtikleri kişilere hakaretler edip, yok sayanlardan bile ayırdılar.

Kendi meclislerinin damına bayrak dikip, gazete taşlayarak, içindeki insanları öldürmeye kalkanlardan da ayırdılar.

Kendi emeğimle istediğim her şeyi yaptım, siyasete de girdim, çok etkin sivil toplum örgütleri ve sendikalara yönetici de oldum.

Sırf Türkiyeliyim diye engel olmadılar ve emek vermeden müdürlük, bakanlık, müsteşarlık yapmak isteyenlerden de ayırdılar.

Yaptılar dostlar yaptılar!!!

Bu ayrımcılıkları yaptılar…

Hem de yalnız bana değil, Yüzbinlerce Türkiye kökenli insana da yaptılar.

“Utanmadan”, “sıkılmadan” kız alıp kız vererek akraba oldular

Öğretmen, doktor olanlara hayatlarını, çocuklarını emanet edip, saygı duyarak, sadece ırkçılıktan beslenerek bir yerlere gelmeye çalışanlardan ayırdılar.

Mesela bana hiç “defol git” demeyerek, 7 yaşındaki kendi öz oğluna tecavüz edip öldüren , köpeğe cinsel organını yalatmaya çalışan mahluktan da, gelip kuyumcu soyup kaçandan da ayırdılar.

Diyorum ya sadece beni değil, bu adada kardeş, dost, yoldaş saydıkları yüzbinlerce Türkiyeliyi de bu aymazlardan ayırdılar.

Ama biliyor musunuz sevgili dostlar, ayrım yaptılar ama kin konusunda çok beceriksizler !!!

Ne şiddet var ne de, dökülen kan!!!

Sadece toplanıp alkışlarla protestolar edip, öfkelerini ise kendilerini “Rumcu,” “hain”, “besleme” ilan edenlere, kültürlerini ve varlıklarını yok sayanlara, mallarına ve canlarına göz koyanlara, kendilerini tecavüz edilecek cinsel meta görenlere “sizi istemiyoruz” ya da “defolun gidin” diyerek dile getiriyorlar.

Hem de ben ve yüzbinlerce Türkiye kökenli insanla birlikte.

Sözün özü, ayırıyorlar dostlar!!

Kötü niyet ile iyi niyeti bir birinden ayırıyorlar.

Zararlı insan ile iyi ve yararlı insanı ayırıyorlar.

Ülkelerine zarar verenlerle , yarar sağlayanları ayırıyorlar.

Ülkelerini kendi ülkesi gibi görüp emek verenle, fetih zihniyeti ile kendilerine tepeden bakanları, çıkarcıları ve aymazları ayırıyorlar.

Ayırım yapmadıkları tek şey ise tüm gelirleri ve ülke kazançları Türkiye hazinesine gitmesine rağmen, kazandıkları Türkiye ekonomisine dönmesine rağmen , ellerinde ne var ne yoksa hepsini adada yaşayan herkesle paylaşıyor olmaları.

İçlerinde birkaç tane ırkçı ve kafa tasçı olsa da sağcısıyla, solcusuyla, işte bu kadar ayrımcıdır Kıbrıslılar.

Ve ben, bana ve benim gibi yüzbinlerce Türkiyeliye yaptıkları bu ayrımdan dolayı Kıbrıslı dostlarıma ve onların o naif yüreklerine teşekkür ediyorum.