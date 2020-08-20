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Kılıçdaroğlu: "Henüz seçim havası yok ama hazır olun" şeklinde konuştu!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile yaptığı görüşmede "Seçime hazır olun" mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu: "Henüz seçim havası yok ama hazır olun" şeklinde konuştu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile yaptığı görüşmede "Seçime hazır olun" mesajı verdi. Aydın, Kılıçdaroğlu'nun "Her an seçim olacakmış gibi çalışın" dediğini söyledi.

CHP’nin TBMM Grup yönetiminde de yer alan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın ile görüşmesinde şu ifadelere yer verdi:

  • Halkla ilişkilerinizde samimiyet görüyorum ve çalışmalarınızı yakından izliyorum. Bu şekilde samimiyetle çalışmaya devam edin. Daima halkın içinde olun, sahayı asla ihmal etmeyin.

‘İktidarın yaptıklarının hepsi seçim hamlesi’

  •  Her an seçim olacakmış gibi çalışın. Gerçi seçim atmosferi yok bugün için, fakat iktidarın hem iç hem dış politikada yaptıklarının hepsi seçim hamlesi.

‘CHP’ye oy vermeyenleri daha fazla ziyaret edin’

  •  Sizlerden ricam şu… Halkla sürekli iç içe olun. Herkesin yanına gidin, derdini dinleyin.
  •  Özellikle de CHP’ye oy vermeyenleri daha fazla ziyaret edin. Ziyaret edin ki, oy veren tabanımızı genişletelim.
  •  Seçim konusunu çok fazla düşünmeyin, ama her an seçim yapılacakmış gibi de hazır olun.
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