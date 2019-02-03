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"Kısa Sürede Ülkemizdeki Üniversiteler Arasında Önemli Bir Yer Edindik…"

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Girne Üniversitesi 12. Dönem Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi...
"Kısa Sürede Ülkemizdeki Üniversiteler Arasında Önemli Bir Yer Edindik…"

“Girne Üniversitesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, üniversite kampüsünde sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Girne Üniversitesi’nin 12. Dönem mezunlarını verdiği mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşandı.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, mezuniyet törene, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör yardımcıları, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı,  dekanlar, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler, "60 Yaş Tazelenme Üniversitesi "öğrenciler ile aileler katıldı. 

Mezun olan öğrencilerin tören salonuna girişi ile başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Tören de, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile mezunlar adına konuşmalar yapıldı.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu; "Kısa Sürede Ülkemizdeki Üniversiteler Arasında Önemli Bir Yer Edindik…"

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu,  Girne Üniversitesi’nin on ikinci mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini belirterek kısa sürede eğitim ve araştırma alt yapısını tamamlayarak topluma karşı sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirmeye yönelik adımlar attıklarını söyledi. 

Bilimsel yayın yaparak bilim dünyasına aktarmaya önem verdiklerini ve bu alanda kısa sürede ülkemizdeki üniversiteler arasında önemli bir yer edindiklerini vurgulayan Prof. Dr. Salihoğlu, dünyada ve özellikle Amerika’da üniversitelere verilen katkıya değindi ve bu anlamda Günsel ailesinin desteğinin önemini vurguladı.

 Çalışma arzusuyla öğrencilerden gelen talepler ve Girne ile bütünleşme sürecinin bir parçası olarak yeni Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin yapımına başlandığını söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, özverili çalışmalar sergileyen akademisyenlere teşekkür ederek, mezunların her zaman üniversitenin bir parçası olarak kalmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

 

 

Duygularını Dile Getirdiler…

Tören de, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nden Laıth Walıd Adnan Bushnaq ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü’nün ilk mezunlarından olan Barış Erol mezunlar adına birer konuşma yaparak duygularını dile getirdiler.  

60 Yaş Tazelenme Üniversitesi’nin İlk Öğrencileri Katılım Belgelerini Aldı…

Konuşmaların ardından diploma törenine geçildi. Mezuniyet töreni kapsamında ilk olarak 60 Yaş Tazelenme Üniversitesi’nin ilk öğrencilerine katılım belgeleri Rektör Yardımcısıcı Prof. Dr. Gökmen Dağlı tarafından sunuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan 60 yaş üstü kişileri hedefleyen 60 Yaş Tazelenme Üniversitesi, aktif ve başarılı yaşlanma kavramına anlam katan bir girişim olarak tanımlanıyor.

Yeni Denizciler ve Havacılar Diploma Sevinci Yaşadı…

Daha sonra sırasıyla Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine diplomaları takdim edildi.

Diplomaların verilmesinin ardından, mezunlar sahneye çıkarak mezuniyet pastasını kestiler. Duygusal anların yaşandığı mezun olan öğrenciler, sevinçlerini arkadaşları, öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı

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