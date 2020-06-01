Kısmi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 29 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Gece sokağa çıkma yasağı, 1 Haziran’dan itibaren uzatmama kararı aldık, yasak kalkıyor" dedi.

Toplantının büyük bir bölümünde, hava, deniz, kara sınır kapılarından girebilecek kişilere ilişkin kararlar ürettiklerini belirten Özersay, bunun yanı sıra sağlıkla ilgili de karar ürettiklerini belirtti.

“MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK”

Öte yandan Özersay, "Maske konusundaki zorunluluk devam edecek. Özellikle yurtdışından gelişlerle ilgili yeni açılımlar yaşancağı için hijyen konusunda hepimiz son derece hassas davranmalıyız. Çünkü bazı riskler alacağız. Lütfen herkes gerekli hassasiyeti göstersin" açıklamasında bulundu.