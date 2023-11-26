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KITSAB başkanlığına yeniden Orhan Tolun getirildi

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KITSAB Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden tek aday olan Orhan Tolun getirildi.
KITSAB başkanlığına yeniden Orhan Tolun getirildi

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin (KITSAB) 33’üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Genel Kurul’da başkanlığa tek aday olan Orhan Tolun yeniden getirildi.

Genel Kurul’a katılarak konuşan Cumhurbaşkanı Ersin, ekonomik getiri bakımından turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğuna dikkat çekerek, farklı turizm modellerinin de ülkede geliştiğini belirtti.

Turizmde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir marka olduğunu ve bilinirliğinin de arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bazı sıkıntılar olabileceğini ancak bunların aşılabileceğini söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının yaptığı engellemeleri kınayan Tatar, “Kıbrıs’ta bir antlaşma isteniyorsa, Kuzey’de komşuları olduğunu kabul edecekler” ifadelerini kullandı.

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