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KKTC Anneler Derneği’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

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KKTC Anneler Derneği Eş Başkanı Ayten Işık, 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
KKTC Anneler Derneği’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

KKTC Anneler Derneği Eş Başkanı Ayten Işık, 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Işık mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Derneğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamaktadır. Kadın haklarının güvence altına alınmasında çalışma ve sosyal alanlarda oldukça kazanımlar sağlamış olan gelmiş geçmiş hükümetlere derneğimiz böyle bir günde teşekkür etmeyi bir görev saymaktadır.

Derneğimiz bu başarının kadınlara yönelik şiddete karşı da gösterilmesi için hükümete çağrıda bulunmakta olup bunun somut sonuçlarının alınmasının beklentisi ve takibi içerisinde oluğumuzu anımsatmaktadır.

Derneğimiz dünyada gelişmiş ülkelerde şiddet oranının yüksek olduğu bir ortamda etkili önlemlerden biri olan “teşhir” yöntemini şiddete uğrayan kadınların talep etmesi halinde tereddütsüz uygulayacaktır.”

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