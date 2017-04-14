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KKTC polisine FETÖ soruşturması açıldı!

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KKTC polisine FETÖ soruşturması açıldı!
Ülkemizde Türkiye’deki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bünyesinde FETÖ soruşturması başlatıldığını, soruşturmanın PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.

Polis Basın Subaylığınca yapılan açıklamada, “Bazı internet gazeteleri  ile sosyal medyada, KKTC Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görevleri bazı polis  mensuplarının, Türkiye’deki FETÖ soruşturması kapsamında sorgulandığı ve Polis  Genel Müdürlüğüne bağlı Denetleme Kurulu tarafından ifadelerine başvurulduğu  haberleri yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında teşkilat bünyesinde idari bir soruşturma  başlatıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu soruşturmanın PGM Denetleme Kurulu  Başkanlığı tarafından hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

 

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