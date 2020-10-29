KKTC'de evde karantina dönemi başlıyor...İlk olarak 250 kişi ile denenecek

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınıyla ilgili merak edilenlere yanıt veren Pilli, ev karantinası uygulamasının başlayacağını duyurdu, elektronik bileklikle takip için adım atıldığını ve ilk etapta 250 kişiye bileklik takılacağını, uygulamanın deneneceğini belirtti:

“Başlatılan evde karantina çalışması çerçevesinde elektronik bileklikle takip için adım atıldı. İlk etapta 250 kişiye takılarak, denenecek.”

Hem öğrenciler hem de öğretmenler arasında peşi sıra tespit edilemeye devam eden pozitif vakalarla ilgili konuşan Pilli, “Eğitime ara verilmesi gündemde değil, okullarda tedbirler alınıyor. Şu an için Covid-19’la ilgili korkutucu bir tablo yok” ifadelerini kullandı.

“Yerel vakalar artsa da müdahaleyle belli bir düzeye düşüyor” diyen Pilli, “56 yaşındaki bir hastamız yoğun bakıma alındı. Takip ediliyor” dedi.