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KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: Yangınlar ve Hususi Servis Olaylarına Hızlı Müdahale

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KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: 10 Yangın ve 29 Hususi Servis Olayında 651,000 TL'lik Maddi Zarar, Detaylı İnceleme Devam Ediyor
KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: Yangınlar ve Hususi Servis Olaylarına Hızlı Müdahale

 

HAFTALIK İTFAİYE RAPORU

                    27 Kasım - 03 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (10) adet yangın ve (29) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zarar miktarı yaklaşık 651,000,00 TL’dir.

        Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, faal durumdaki ocakta tencere içerisinde unutulan yemeğin aşırı ısınıp alevlenmesi, kısa devre, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, faal durumdaki gaz ocağından açığa çıkan gazın gaz tüpünün muhafaza edildiği mutfak dolabı içerisine birikip alev alması, seyir halinde bulunan aracın yol kenarındaki elektrik direğine çarpması ve baca içerisinde biriken yağ tortullarının aşırı ısınıp alevlenmesi olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, iki bina arasındaki boşlukta sıkışan, asansörde mahsur kalan, trafik kazasında araç içerisinde sıkışan şahısların kurtarılması, ağaç üzerinde mahsur kalan ve sulama borusu içerisine sıkışan kedilerin, yağmur sularından dolayı meydana gelen çukura düşen aracın ve yol kenarındaki refüj üzerine çıkan otobüsün kurtarılması, su çekme, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

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