  • BIST 10847.76
  • Altın 4395.521
  • Dolar 40.8938
  • Euro 47.8239
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

KKTC'de ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı

» »
KKTC'de ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı
KKTC'de ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, tutuklanan şahıslar aleyhindeki soruşturma devam ediyor. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İskele’de kaçaklara yönelik denetimler sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:15
  • Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:13
  • KOOP-SEN’in grevi dördüncü gününde15 Ağustos 2025 Cuma 12:13
  • Arıklı duyurdu: Puan cezaları siliniyor, yeni kameralar beklemede!15 Ağustos 2025 Cuma 12:12
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:10
  • Koop-Sen'in Koopbank iştiraklerindeki grevi devam ediyor14 Ağustos 2025 Perşembe 13:44
  • “Suriye uyruklu 13 yaşındaki çocuk, Türkiye’deki ailesine ulaştırılacak”14 Ağustos 2025 Perşembe 13:42
  • Çatalköy’de Markette Hırsızlık14 Ağustos 2025 Perşembe 13:41
  • Tatlısu’da Barda Yangın: Bina Kullanılamaz Hale Geldi14 Ağustos 2025 Perşembe 13:40
  • Girne ve Gazimağusa’da Alkollü Sürücüler Trafik Kazası Yaptı14 Ağustos 2025 Perşembe 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti