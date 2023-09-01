KKTC'de İş Bankası'nın BankaMatik'lerinin çalışmaması isyan ettirdi!

KKTC'de İş Bankası'nın Banka Matik'lerinin çalışmaması isyan ettirdi!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir süredir İş Bankası'nın bankamatikleri özellikle aybaşları çalışmıyor. Vatandaşlar İş Bankası'na tepkileirni sosyal medyadan gösterdiler.
KKTC'de İş Bankası'nın Banka Matik'lerinin çalışmaması isyan ettirdi!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir süredir İş Bankası'nın bankamatikleri özellikle aybaşları çalışmıyor. Vatandaşlar İş Bankası'na tepkileirni sosyal medyadan gösterdiler.
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