Koca: 19 Kasım Corona Virüsü Hasta Ve Vefat Sayılarını Açıkladı!

19 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 157.756
HASTA SAYISI: 4.542
VEFAT SAYISI: 123
İYİLEŞEN SAYISI: 2.918
BUGÜN TESPİT EDİLEN 4.542 HASTAMIZ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.