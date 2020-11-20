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Koca: 19 Kasım Corona Virüsü Hasta Ve Vefat Sayılarını Açıkladı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. İşte Dünün Tablosu;
Koca: 19 Kasım Corona Virüsü Hasta Ve Vefat Sayılarını Açıkladı!

19 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 157.756
HASTA SAYISI: 4.542
VEFAT SAYISI: 123
İYİLEŞEN SAYISI: 2.918

BUGÜN TESPİT EDİLEN 4.542 HASTAMIZ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.

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