Kocaismail: “Mamografi cihazı arızalı, tetkiklerle ilgili sıkıntı var”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, şu an için ilaç konusunda sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

Mamografi cihazının arızalı olduğuna dikkat çeken Kocaismail, tetkik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu durum için bir kurul oluşturması gerektiğini söyleyen Kocaismail, dernek bağışçılarına da teşekkür etti…

“İLAÇ SORUNU ÇÖZÜLDÜ”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, ilaç sorunlarının çözüldüğünü kaydetti.

Kanser hastalarının ilaçlarının artık getirildiğini belirten Kocaismail, gelmeyen ilaçların da olduğunu fakat söz konusu ilaçların doktorların artık yazmayacağını taahhüt ettiği ilaçlar olduğunu belirtti.

Tedavide kullanılan ilaçlarda bir sorun olmadığını ifade eden Kocaismail, bilgilerine geldiği andan sonra 1 -2 gün içerisinde ilaçların geldiğini kaydetti.

Tetkiklerle ilgili sıkıntıların olduğunu belirten Kocaismail, meme kanseri hastaların tetkiklerinin yapıldığı cihazların arızalı olduğunu söyledi.

“ÖZELDEN HİZMET ALMALARINI SAĞLIYORUZ”

Hastaların özelden bu hizmeti almalarını sağladıklarını ifade eden Kocaismail, “Bizim beklentimiz eğer cihaz arızalıysa veya cihaz devlette yoksa onun kurulunu yapıp hastanın mağdur olmamasıdır” diye konuştu.

Cihazlar arızalı olduğu zaman Sağlık Bakanlığının bu kişileri kurula koyarak özelden hizmet almalarını sağlaması gerektiğini vurgulayan Kocaismail, derneğin özelden randevu ve indirim alarak hastaların hizmet almasını sağladığını dile getirdi.

“HASTALAR İÇİN KURUL OLUŞTURULMALI”

Cihazların arızalı olduğu bilgisinin kişilerin hastaneye gelmeden söylenmediğini dile getiren Kocaismail, uzaktan gelen kişilerin olduğunu ve bunun büyük bir sıkıntı olduğunu vurguladı.

Gelen hastalara özelden randevu aldıklarını yineleyen Kocaismail, dernek bağışçılarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cihazların tamir edilmesine kadarki sürede hastalar için kurul kurulmasına gerektiğine dikkat çeken Kocaismail, “Cihaz yapılana kadar köyüne, evine göndermeyelim insanların. Bir kurul yapıp hizmet almasını sağlayalım” dedi.