  • BIST 119.299
  • Altın 397,863
  • Dolar 6,8509
  • Euro 7,8053
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Kolombiya'daki Yakıt Tankeri Patlamasında Ölenlerin Sayısı 37'ye Yükseldi

» »
Kolombiya'daki Yakıt Tankeri Patlamasında Ölenlerin Sayısı 37'ye Yükseldi
Kolombiya'daki Yakıt Tankeri Patlamasında Ölenlerin Sayısı 37'ye Yükseldi

Kolombiya'da geçen hafta başındaki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Magdalena eyaletinde 6 Temmuz'da bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi.

Patlamada, tankerden yakıt almaya çalışırken ölenlerin sayısı 37'ye yükselirken, hastanede tedavileri devam eden 20 kişinin daha durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump'tan "Beyazlar Da Polis Şiddeti Nedeniyle Ölüyor" Çıkışı15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:33
  • ABD Başkanı Donald Trump Çin'e Yönelik Yeni Adımları Açıkladı15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:30
  • ABD'de 17 yıl sonra ilk kez bir mahkûm federal mahkemenin kararıyla idam edildi14 Temmuz 2020 Salı 18:04
  • ABD'de 17 Yıl Aradan Sonraki İlk Federal İdamlara Erteleme14 Temmuz 2020 Salı 09:53
  • ABD'de Maske Kullanımı, Cumhuriyetçilere Kıyasla Demokratlar Arasında Daha Yaygın14 Temmuz 2020 Salı 09:33
  • ABD’de okula dönüş kararlarında geri adım14 Temmuz 2020 Salı 08:59
  • ABD’de savaş gemisinde yangın13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:01
  • Eminem'den ırkçılara ve Trump hükümetine diss12 Temmuz 2020 Pazar 17:04
  • Trump kameralar karşısına ilk defa maskeyle çıktı12 Temmuz 2020 Pazar 09:05
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 17 haftadır azalıyor11 Temmuz 2020 Cumartesi 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti