Komünist Başkan kayyumdan kalan borcu bitirdi

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin 2020 yılına ait gelir-gider tablosunu bu yıl da belediye binasına astı.Binaya asılan tabloda kayyumdan kalan borcun bittiği ve 2020 yılı gelir-gider tablosuna göre Tunceli Belediyesi, 2 milyon 260 bin lira kâr ettiği görüldü.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin 2020 yılına ait gelir-gider tablosunu bu yıl da belediye binasına astı.Binaya asılan tabloda kayyumdan kalan borcun bittiği ve 2020 yılı gelir-gider tablosuna göre Tunceli Belediyesi, 2 milyon 260 bin lira kâr ettiği görüldü.

Tunceli Belediyesi gelir-gider tablosunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda 2020 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Açıklamada söyle denildi:

‘’Demiroluk yol ve peyzaj çalışması halkımızın kolektif dayanışması ve belediyemizin öz kaynakları ile gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu işlemler; Fen işleri Müdürlüğü sorumluluğundaki alan, ihale yöntemi ile yapılmış olsaydı (kırımsız) 1.097.595,62 TL yerine; dayanışma ve belediye öz kaynakları ile (ortalama maliyet) 354.575,00 TL’ye mâl edilmiş oldu. Park Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğundaki alan, İhale yöntemi ile yapılmış olsaydı 349.950,00 TL yerine; dayanışma ve belediye öz kaynakları ile 21.820,00 TL’ye mâl edilmiş oldu. Ayrıca peyzaj çalışmaları için gerekli olan malzemeler; meydan karo bedeli 62.000,00 TL, bitkilendirme bedeli 84.960,00 TL, meydan beton serimi 25.000,00 TL ise belediyemize bağış yapılmıştır.’’