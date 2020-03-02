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KONDA’dan ‘anket’ açıklaması

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Ağırdır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
KONDA’dan ‘anket’ açıklaması

“Böyle bir anketimiz, bulgumuz, açıklamamız yoktur. KONDA her seçimden önceki Perşembe günü dışında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamakta, spekülatif ve manipülatif bilgi ve açıklamaların dışında durmaya çalışmaktadır. Saygıyla ilgilenenlerin bilgisine.”

 

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