KONDA’dan ‘anket’ açıklaması

Ağırdır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Böyle bir anketimiz, bulgumuz, açıklamamız yoktur. KONDA her seçimden önceki Perşembe günü dışında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamakta, spekülatif ve manipülatif bilgi ve açıklamaların dışında durmaya çalışmaktadır. Saygıyla ilgilenenlerin bilgisine.”