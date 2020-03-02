KONDA’dan ‘anket’ açıklaması

“Böyle bir anketimiz, bulgumuz, açıklamamız yoktur. KONDA her seçimden önceki Perşembe günü dışında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamakta, spekülatif ve manipülatif bilgi ve açıklamaların dışında durmaya çalışmaktadır. Saygıyla ilgilenenlerin bilgisine.”
Böyle bir anketimiz, bulgumuz, açıklamamız yoktur. KONDA her seçimden önceki Perşembe günü dışında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamakta, spekülatif ve manipülatif bilgi ve açıklamaların dışında durmaya çalışmaktadır. Saygıyla ilgilenenlerin bilgisine. pic.twitter.com/brddVe594m— Bekir Ağırdır (@BekirAgirdir) March 2, 2020
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