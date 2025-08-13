  • BIST 10949.95
Koop-Sen açıkladı: 44 emekçinin işine son verilmesinde ısrarcılar, grev devam edecek

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, "Koopbank ve iştiraklerini yönettiğini iddia edenler, 44 emekçinin işine son verme kararlarından ısrarla vazgeçmemektedir" dedi, grevin yarın da devam edeceğini duyurdu.
Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, yazılı bir açıklama yaparak, Salı günü başlayan grevlerinin yarın da devam edeceğini bildirdi.

Güröz, “Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde on üçüncü günün sonunda Temmuz ayı maaşları nihayet emekçilere Başbakan Yardımcılığı ve Koopbank Genel Müdürlüğü tarafından basında çarşaf çarşaf reklamı yapılarak “bir lütufmuş” gibi ödenmiş ve emekçiler en azından bir nefes alabilmiştir. Ancak günlerdir ısrarla üzerinde durduğumuz gibi grev konumuz sadece hayat pahalılığı ödeneği yansıtılmış maaşlar değildir” ifadelerini kullandı.

 

“GREV BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE DEVAM EDECEK”

44 emekçinin işine son verilmesi yönündeki karardan ısrarla vazgeçilmediğini sözlerine ekleyen Güröz, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Ağustos ayına gelmiş olmamıza rağmen Koopbank dahil tüm iş yerlerinde Toplu İş Sözleşmesi imzalamaktan kaçan, Koopbank ve iştiraklerini yönettiğini iddia edenler, 44 emekçinin işine son verme kararlarından ısrarla vazgeçmemektedir. Bu sebeple Salı gününden itibaren başlattığımız süresiz grevimizin yarın sabah saat 08:00’de Başbakanlık önünde devam edeceğini tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.”

