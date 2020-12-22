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Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu’ndan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne Anlamlı Bağış

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman,  Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu’ndan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne Anlamlı Bağış

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a 45 bin TL’lik hediye çeki takdim etti.

Kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da hazır bulundu.

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Kooperatif  Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, kurulduğu günden buyana bankanın toplumun her kesiminin yanında olma çabası gösterdiğini belirtti. Ataman, geniş bir yelpazede birçok kuruluşa destek verdiklerini kaydetti.

 Her yıl müşteri ve iş ortaklarına gönderdikleri yeni yıl hediyelerini  bu  yıl da  mütevazı tutarak yeni  yıl  bütçesini üç kat artırdıklarını belirten Ataman, ortaya çıkan rakamla  Sosyal Hizmetler Dairesi’nce belirlenen ihtiyaçlı 105 çocuğun giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarının karşılanarak onların mutlu edilmesi  yönünde bir karar verdiklerini kaydetti. Kemal Ataman, “çocukların sevincini paylaşmak  banka olarak yeni yılda  bizler için en büyük  hediyedir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da konuşmasında, Kooperatif Merkez Bankası yönetimine aldıkları bu karardan dolayı teşekkür etti.

Ekonomik  koşulların  ihtiyaçlı  sayısını artırdığını  belirterek kurum kuruluşlardan  gelen  bu tür katkıların büyük anlam taşıdığını  kaydeden Çağman,  gönüllü kurum ve kişilerin topluma örnek olması gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, 45 bin TL’lik hediye çekini Bakan Çağman’a takdim etti.

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