Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu’ndan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne Anlamlı Bağış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a 45 bin TL’lik hediye çeki takdim etti.

Kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da hazır bulundu.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, kurulduğu günden buyana bankanın toplumun her kesiminin yanında olma çabası gösterdiğini belirtti. Ataman, geniş bir yelpazede birçok kuruluşa destek verdiklerini kaydetti.

Her yıl müşteri ve iş ortaklarına gönderdikleri yeni yıl hediyelerini bu yıl da mütevazı tutarak yeni yıl bütçesini üç kat artırdıklarını belirten Ataman, ortaya çıkan rakamla Sosyal Hizmetler Dairesi’nce belirlenen ihtiyaçlı 105 çocuğun giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarının karşılanarak onların mutlu edilmesi yönünde bir karar verdiklerini kaydetti. Kemal Ataman, “çocukların sevincini paylaşmak banka olarak yeni yılda bizler için en büyük hediyedir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da konuşmasında, Kooperatif Merkez Bankası yönetimine aldıkları bu karardan dolayı teşekkür etti.

Ekonomik koşulların ihtiyaçlı sayısını artırdığını belirterek kurum kuruluşlardan gelen bu tür katkıların büyük anlam taşıdığını kaydeden Çağman, gönüllü kurum ve kişilerin topluma örnek olması gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, 45 bin TL’lik hediye çekini Bakan Çağman’a takdim etti.