Korkutmak Maksadıyla Kanunsuz Bıçak Taşımak: Gemikonağı'nda Gözaltı
17 Ekim 2024 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Gemikonağı’ndaki bir barda, 20 yaşındaki N.F., eski kız arkadaşıyla konuştukları gerekçesiyle iki erkek şahısla tartışmaya girdi.
Tartışma sırasında, şahısları korkutmak amacıyla kanunsuz olarak bıçak taşıdığı tespit edilen N.F., suçüstü yakalanarak tutuklandı.
Olayla ilgili bıçak emare olarak alınırken, soruşturma devam ediyor.
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