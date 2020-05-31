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Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Çinli firma: Yüzde 99 işe yarayacak

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Pekin merkezli biyoteknoloji şirketi, 100 milyon doz aşı temin edebilmek için yeni bir tesis inşa etmeye başladı
Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Çinli firma: Yüzde 99 işe yarayacak

Kovid-19 aşısı üzerinde çalışan Çinli bilim insanları, aşının etkili olacağından yüzde 99 emin olduklarını söyledi. Sky News’a konuşan Pekin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac kısa süre önce koronavirüs aşısının binden fazla gönüllünün katılımıyla ikinci aşama deneylere geçtiğini duyurmuştu.

Şirketin ayrıca aşı üretim sürecinin son aşaması olan üçüncü aşama deneylerini Birleşik Krallık’ta gerçekleştirmek için ön görüşmeler yaptığı aktarıldı.

Sinovac’ta çalışan araştırmacılardan Luo Baishan, aşının başarılı olacağını düşündüğünü söyledi.

Aşının başarılı olacağından yüzde 99 eminim.

Sinovac geçen ay elde ettikleri sonuçları Science isimli bilimsel yayında yayımlamıştı. CoronaVac isimli aşının maymunları koronavirüs enfeksiyonundan koruduğu belirtilmişti.

Öte yandan şirketin karşılaştığı en büyük zorluğun şu an Çin’deki düşük Kovid-19 vaka sayısı olduğu ifade edildi. Salgın koşullarının aşının test edilmesini zorlaştırdığı belirtildi. Şirketin bu nedenle üçüncü aşama deneyleri gerçekleştirmek için başka bir bölge aradığı aktarıldı.

Şirketin yatırımcı ilişkileri konusunda üst düzey yetkilisi Helen Yang, “Birçok Avrupalı ülkeyle görüşüyoruz ve Birleşik Krallık ile de görüştük. Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasındayız” dedi.

Şirketin araştırmalarını sürdürürken, üretim konusunda da önemli adımlar attığı aktarıldı. Sinovac'ın Pekin’in kuzeydoğusundaki genel merkezinde turuncu ve beyaz paketlerin şu an hazır olduğu ifade edildi.

Çalışmaların eş zamanlı biçimde yürütülmesinin aşının seri üretimine hızla geçilmesi amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı. Bu sayede deneyler başarılı olursa ve aşı gerekli izinleri alırsa hızla üretime geçilebilecek.

Şirketin halihazırda 100 milyon doz aşı temin edebilecek şekilde yeni bir tesisin inşasına başladığı ifade edildi. Bu sayının aşıyı sınırlı sayıda kişinin alacağına işaret ettiği de belirtildi.

Yang, “İlk önce yüksek ölüm oranlarına sahip olabilecek örneğin sağlık çalışanları ve yaşlı yurttaşlar gibi yüksek risk gruplarını hedefliyoruz. Bunun başlangıç noktası olacağını düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse aşının çok çok fazla üretilmesi gerekiyor” dedi.

Deney aşamalarının ardından onay sürecinin de gerekmesi nedeniyle aşının hemen hazır olmayacağı ifade edildi.

Aşının başarılı olup olmayacağına yönelik soruya Yang, “Bunu şu aşamada söylemek çok zor. Belirsizlikler mevcut ama şu ana kadar elde edilen veriler gayet iyi” diye cevap verdi. 

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