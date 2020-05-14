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Koronavirüslü biri ile aynı havuza girsem bana bulaşır mı?

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Yaz tatili sezonu yaklaşırken koronavirüsle ilgili soru işaretleri birbiri ardına geliyor. Denize, havuzlara girilebilecek mi? Virüsün su yoluyla bulaşma riski var mı? Uzmanlar yanıtladı...
Koronavirüslü biri ile aynı havuza girsem bana bulaşır mı?

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkeleri de hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak turizmi canlandırma planları yapıyor. Yaz tatili denince birçok kişinin aklına plajda güneşlenmek, denize girmek veya havuzda yüzmek geliyor. Salgının yaz aylarında da etkisini sürdüreceği düşünülünce, deniz, göl veya havuzda yüzmek tehlike oluşturuyor mu?

Uzmanlara göre, havuzda, gölde veya denizde yüzmek tehlike oluşturmuyor. Ancak havuzun kenarında veya plajda sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyulması gerekiyor.

Uzmanlar, havuz, göl veya denizde yüzmek isteyenlerin, sudan çıkınca çok dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Havlularını yanyana sererek güneşlenmenin virüsün bulaşma riskini artırdığı belirtiliyor. İnsandan insana virüsün bulaşma riski artarken soğuk suda enfeksiyon tehlikesi azalıyor.

HAVUZ SUYU RİSK TAŞIMIYOR

Alman Havuzlar Birliği Genel Müdürü Christian Ochsenbauer, kapalı ve açık yüzme havuzlarında suyun klorlanması nedeniyle endişe etmeye gerek olmadığını dile getiriyor. Ochsenbauer, bu şekilde virüsün etkisini yitirdiğini vurguluyor.

Alman Federal Çevre Dairesi de aynı tespitte bulunarak, açık ve kapalı yüzme havuzlarında suyun sürekli olarak filtreleme ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçtiğini, bunun da bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirdiğini belirtiyor.

Federal Çevre Dairesi'nin açıklamasında, kimyasal maddeler kullanılmayan biyolojik havuzlar konusunda ise uyarıda bulunularak buralarda dezenfeksiyon yapılmadığı için, enfeksiyon riski bulunduğuna dikkat çekiliyor.

DENİZLERDE VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİ DÜŞÜK

Federal Çevre Dairesi'nin açıklamasında, buna karşılık büyük göl ve denizlerde de yüzmenin tehlikeli olmadığı belirtiliyor. Suda virüsün bulaşma riskinin çok azaldığı ifade edilerek "Suyun sıcaklığının yükselmesi ve yazın güneş ışınlarının artmasıyla muhtemelen sudaki virüslerin etkisini yitireceği” dile getiriliyor.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de, Koronavirüsün su yoluyla bulaşabileceğine dair bir işaret bulamadığı kaydedildi. Ancak ishal olan veya solunum yolları rahatsızlıkları geçirenlerin diğer kişileri tehlikeye atmaması için havuza veya denize girmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

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