KŞK’nın yeni Kıbrıslı Türk Üye görevine Sayın Hakkı Müftüzade atandı

Açıklama şu şekilde:

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıs (KŞK), Sayın Hakkı Müftüzade’nin KŞK’nın yeni Kıbrıslı Türk Üye görevine atanmasını memnuniyetle karşılamıştır. Sayın Müftüzade 1 Ocak 2021 itibariyle yeni görevine başlamıştır.

2001-2010 döneminde iki Kıbrıslı Türk Liderin Özel Danışmanı olarak sekiz yıl görev yapmış olan Hakkı Müftüzade diplomasi alanında edinmiş olduğu engin deneyimleri de beraberinde getirmiştir. 1996-2001 yıllarında Birleşik Krallık’ta Kıbrıs Türk toplumu Temsilcisi olarak görev yapmıştır. 1989 ila 1990 arasında ise KŞK’nın o dönemdeki Kıbrıslı Türk Üyesi Sayın Rüstem Tatar’ın asistanlığını yürütmüştür. 1994 yılında Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın kurucu üyesi olmuş ve 2002-2004 yılları arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Sekreterlik görevini yerine getirmiştir. Sayın Müftüzade Birleşik Krallık’ta bulunan Essex Üniversitesi’nde Policy Making & Administration konusunda eğitim görmüştür. Evli ve bir çocuk sahibidir.

KŞK’nın başarılarının devamını getirmek ve sevdiklerine dair haber alabilmek için hala bekleyen yüzlerce kayıp şahıs ailesine destek vermeye devam etmek amacıyla Komite, Sayın Müftüzade ile birlikte çalışmak için sabırsızlanmaktadır. Sayın Müftüzade, KŞK’da Kıbrıslı Türk Üye olarak 15 yıllık görev süresini tamamlamış olan Sayın Gülden Plümer Küçük’ün yerine gelmiştir. KŞK, 2006 yılında KŞK’nın insani faaliyetlerinin başladığı ve bunun neticesinde 993 kayıp şahsın yerinin belirlendiği, kimlik tespitinin yapıldığı ve ailelerine iade edildikleri bu önemli dönemde Komite kapsamında sağladığı hizmetlerden dolayı Sayın Küçük’e teşekkürlerini iletir.