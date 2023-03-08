KTOEÖS: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Mücadelemizi Yüceltiyoruz!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Mücadelemizi Yüceltiyoruz,
Taleplerimizden VAZGEÇMİYORUZ!
Şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı; eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet ve barış için başlatılan uzun soluklu bir yürüyüş ve mücadelenin simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz selam olsun!
Yaşamın her alanında kadınların karşılaştıkları eşitsizlik ve adaletsizlikler ülkemizde ve dünyada ağırlaşarak devam etmektedir.
Bugüne kadar elde edilen gerek seçme ve seçilme hakkı, gerekse kürtaj hakkı gibi temel haklar kadınlarımızın canları pahasına tarih boyunca vermiş oldukları büyük mücadelelerle kazanılmıştır. Bu hakların korunması, uygulanması ve ilerletilmesi için ise günümüz ve gelecek nesillerimize büyük görevler düşmektedir.
Eğitim yoluyla çocuklarımızın ve toplumların muhafazakârlaştırılmasına yönelik girişim ve çalışmalarla toplum mühendisliğine soyunan devletler ataerkil, hiyerarşik düzenin devamını amaçlamakta, sorgulamayan, biat eden insan yetiştirme gailesine düşmektedir.
İşte bu nedenledir ki öğretmenlerimiz ve sendikalarımız
bilimsel, laik, kamusal eğitimin savunucusudur!
Baskı ve Sömürü Düzenine Karşı,
Eşitlik, Adalet ve Özgürlük Mücadelemizden Yılmayacağız!
Aydın ve ilerici öğretmenlerimiz daha eşit, daha özgür, daha adil bir dünya yaratmak ve
gelecek nesillerimizi bilime dayalı eğitmek için görev üstlenmiştir!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Taleplerimizi Yineliyor, VAZGEÇMİYORUZ:
- Eğitim politikaları toplumsal yapının dayattığı ataerkilliğin ötesine geçerek eşitlik temelinde yeniden düzenlenmeli ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır!
- Herkese eşit, ücretsiz, bilimsel, laik eğitim sağlanmalı, kamusal eğitime yatırım yapılmalıdır!
- Okul müfredatları eşitlik ve laiklik temelinde bilime dayalı, çevre bilincini aşılayan, sorgulayabilen, eleştirebilen, çağdaş nesiller yetiştirme yönünde yeniden gözden geçirilmeli ve şekillendirilmelidir!
- Kadınların toplumsal hayata ve dolaysıyla istihdama katılımını engelleyen cinsiyete dayalı toplumsal önyargılar, roller ve tutucu politikalara karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan politikalar savunulmalı ve hayata geçirilmelidir!
- Hükümet politikalarında ve yerel yönetimlerde kadın haklarının geliştirilmesi için bütçe ayrılmalıdır!
- Kadın istihdamını arttırmak ve kariyer gelişimini sağlamak için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır!
- Kadınların işe alım ve yükselmelerinde cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmelidir!
- Cinsiyete bağlı ücret eşitsizliği giderilmelidir!
- Ebeveyn izni ücretli bir hak olarak hem anne, hem babalara devredilemez bir hak olarak tanınmalıdır!
- Kadınlara yönelik her türlü şiddet ve taciz engellenmeli, cinsiyet eşitliğini körükleyen medya haberleri, nefret söylemlerine karşı ağır cezai yaptırımlar hayata geçirilmelidir!
- Tüm yasal düzenlemeler toplumsal rollere göre değil, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yeniden düzenlenmelidir!
- Cinsiyet eşitliği için kamu politikaları hayata geçirilmelidir. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm insanlarımızın ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır.
Daha Eşit, Daha Özgür, Daha Adil Bir Dünya
Birlik ve Mücadele ile Mümkündür!
Öğretmenlerimize ve Halkımıza Çağrımızdır:
8 Mart Çarşamba Dünya Emekçi Kadınlar Gününde 17:30'da Lefkoşa Kumsal Park'ta buluşarak Gerici Zihniyet ve Muhafazakar Politikalara Karşı Hep Birlikte Hesap Soracağız!
EŞİT VE ÖZGÜR BİR YAŞAM İÇİN HESAPLAŞACAĞIZ!
Kuzeyde yapacağımız yürüyüşten sonra ise saat 19.30'da ara bölgede PEO ve POGO ile buluşup ortak deklarasyonumuzu açıklıyoruz.
Yeniden Birleşme, Eşitlik ve Dayanışma için Hep Birlikte Mücadelemizi Yüceltiyoruz !
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