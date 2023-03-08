KTOEÖS: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Mücadelemizi Yüceltiyoruz!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Mücadelemizi Yüceltiyoruz,

Taleplerimizden VAZGEÇMİYORUZ!

Şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı; eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet ve barış için başlatılan uzun soluklu bir yürüyüş ve mücadelenin simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz selam olsun!

Yaşamın her alanında kadınların karşılaştıkları eşitsizlik ve adaletsizlikler ülkemizde ve dünyada ağırlaşarak devam etmektedir.

Bugüne kadar elde edilen gerek seçme ve seçilme hakkı, gerekse kürtaj hakkı gibi temel haklar kadınlarımızın canları pahasına tarih boyunca vermiş oldukları büyük mücadelelerle kazanılmıştır. Bu hakların korunması, uygulanması ve ilerletilmesi için ise günümüz ve gelecek nesillerimize büyük görevler düşmektedir.

Eğitim yoluyla çocuklarımızın ve toplumların muhafazakârlaştırılmasına yönelik girişim ve çalışmalarla toplum mühendisliğine soyunan devletler ataerkil, hiyerarşik düzenin devamını amaçlamakta, sorgulamayan, biat eden insan yetiştirme gailesine düşmektedir.

İşte bu nedenledir ki öğretmenlerimiz ve sendikalarımız

bilimsel, laik, kamusal eğitimin savunucusudur!

Baskı ve Sömürü Düzenine Karşı,

Eşitlik, Adalet ve Özgürlük Mücadelemizden Yılmayacağız!

Aydın ve ilerici öğretmenlerimiz daha eşit, daha özgür, daha adil bir dünya yaratmak ve

gelecek nesillerimizi bilime dayalı eğitmek için görev üstlenmiştir!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Taleplerimizi Yineliyor, VAZGEÇMİYORUZ:

Eğ itim politikalar ı toplumsal yap ı n ı n dayatt ığı ataerkilli ğ in ö tesine ge ç erek e ş itlik temelinde yeniden düzenlenmeli ve e ğ itimde f ı rsat e ş itli ğ i sa ğ lanmal ı d ır!

Herkese eş it, ü cretsiz, bilimsel, laik e ğ itim sa ğ lanmal ı , kamusal e ğ itime yat ı r ı m yap ı lmal ı d ır!

Okul müfredatları e ş itlik ve laiklik temelinde bilime dayal ı , çevre bilincini a şı layan, sorgulayabilen, ele ş tirebilen, ça ğ da ş nesiller yeti ş tirme y ö n ü nde yeniden g ö zden ge ç irilmeli ve şekillendirilmelidir!

Kadı nlar ı n toplumsal hayata ve dolays ı yla istihdama kat ı l ı m ı n ı engelleyen cinsiyete dayal ı toplumsal ö nyarg ı lar, roller ve tutucu politikalara kar şı toplumsal cinsiyet e ş itli ğ ini sa ğ layan politikalar savunulmal ı ve hayata geçirilmelidir!

Hükümet politikaları nda ve yerel y ö netimlerde kad ı n haklar ı n ı n geli ş tirilmesi i ç in bütçe ayr ı lmal ı d ır!

Kadı n istihdam ı n ı artt ı rmak ve kariyer geli ş imini sa ğ lamak i ç in tam zamanl ı ve g ü venceli istihdam olanaklar ı yarat ı lmal ı d ır!

Kadı nlar ı n i ş e al ı m ve y ü kselmelerinde cinsiyet ç i politikalardan vazge çilmelidir!

Cinsiyete bağlı ücret eş itsizli ği giderilmelidir!

Ebeveyn izni ücretli bir hak olarak hem anne, hem babalara devredilemez bir hak olarak tanı nmal ı d ır!

Kadı nlara y ö nelik her t ü rl ü ş iddet ve taciz engellenmeli, cinsiyet e ş itli ğ ini k ö r ü kleyen medya haberleri, nefret söylemlerine kar şı a ğı r cezai yapt ı r ı mlar hayata ge çirilmelidir!

Tüm yasal düzenlemeler toplumsal rollere göre değ il, toplumsal cinsiyet e ş itli ğ i temelinde yeniden d üzenlenmelidir!

Cinsiyet eş itli ğ i i ç in kamu politikalar ı hayata ge ç irilmelidir. Özellikle kamu kurumlar ı ve yerel y ö netimler taraf ı ndan kre ş , g ü nd ü z bak ı m evi, hasta ve ya ş l ı bak ı m evleri gibi merkezler aç ı larak t ü m insanlarımızın ü cretsiz yararlanabilece ğ i bir hak olarak tan ı mlanmal ı d ır.

Daha Eşit, Daha Özgür, Daha Adil Bir Dünya

Birlik ve Mücadele ile Mümkündür!

Öğretmenlerimize ve Halkımıza Çağrımızdır:

8 Mart Çarşamba Dünya Emekçi Kadınlar Gününde 17:30'da Lefkoşa Kumsal Park'ta buluşarak Gerici Zihniyet ve Muhafazakar Politikalara Karşı Hep Birlikte Hesap Soracağız!

EŞİT VE ÖZGÜR BİR YAŞAM İÇİN HESAPLAŞACAĞIZ!

Kuzeyde yapacağımız yürüyüşten sonra ise saat 19.30'da ara bölgede PEO ve POGO ile buluşup ortak deklarasyonumuzu açıklıyoruz.

Yeniden Birleşme, Eşitlik ve Dayanışma için Hep Birlikte Mücadelemizi Yüceltiyoruz !