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Kuir Kıbrıs Derneği 2020’nin ilk Kapasite Geliştirme Etkinliğini Gerçekleştirdi!

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Eğitim, 29 Şubat 2020 Cumartesi günü, İnsan Hakları Evi’nde gerçekleşti.
Kuir Kıbrıs Derneği 2020’nin ilk Kapasite Geliştirme Etkinliğini Gerçekleştirdi!

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi Kuir Kıbrıs Derneği’nin aktivistlerine yönelik düzenlediği dördüncü kapasite geliştirme eğitimini “Savunuculuk Kampanyaları için İletişim” hakkında düzenledi. Eğitim, 29 Şubat 2020 Cumartesi günü, İnsan Hakları Evi’nde gerçekleşti.

Savunuculuk Kampanyaları için İletişim Eğitimi, Türkiye’nin ilk sivil toplum ajansı olan Pikan Ajans’ın kurucusu ve İletişim Geliştirme Direktörü Pınar İlkiz tarafından verildi. Eğitim, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine dijital kampanyacılık konusunda bilgilendirmeyi ve halihazırda dernek tarafından düzenlenen kampanyaları daha etkili kılmayı hedeflemiştir.

Eğitimin ilk yarısında, dijital araçlar ve sundukları olasılıklar, Kuir Kıbrıs’ın sosyal medyadaki yeri, dijital kampanyalar üzerine interaktif sunumlar ve tartışmalar gerçekleşti. Eğitimin ikinci yarısında ise, dijital savunuculuk kampanyalarında dikkat edilmesi gereken unsurlar ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin geçmişte düzenlemiş olduğu dijital kampanyalar üzerinden incelemeler gerçekleştirildi. Eğitim, kapsamlı ve sürdürülebilir dijital savunuculuk kampanyalarını daha etkin ve anlaşılır kılmak adına kampanya tasarımı üzerine yapılan atölye çalışması ile son buldu.

Proje Koordinatörü Erman Dolmacı, Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında bu yıl, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına erişimi ve ayrımcılığın önlenmesi adına savunuculuk kampanyalarını artıracaklarını ve hak temelli bir mücadele için bu eğitimin Kuir Kıbrıs Derneği adına çok faydalı olduğunu belirtti.

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