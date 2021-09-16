  • BIST 1.429,770
  • Altın 484,51
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9200
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Kuir Kıbrıs Derneği Aktivistleri Yüksek Yönetim Denetçisi’ni Ziyaret Etti

»
Kuir Kıbrıs Derneği Aktivistleri Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsperson) Emine Dizdarlı’yı ziyaret etti.
Kuir Kıbrıs Derneği Aktivistleri Yüksek Yönetim Denetçisi’ni Ziyaret Etti

Kuir Kıbrıs Derneği Aktivistleri Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsperson) Emine Dizdarlı’yı ziyaret etti. Ceza Yasası kapsamında suç sayılan nefret söylemi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptıkları yazılı şikayete 4 aydır cevap alamayan Kuir Kıbrıs Derneği konuyu Ombudsperson’a taşıdı.

Kuir Kıbrıs Derneği uzun yıllardır lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına eşit erişimi ve cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın sonlanması için mücadele etmektedir. Yapılan savunuculuk çalışmaları sonucunda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli Nefret Söylemi Mart 2020’de Ceza Yasası kapsamında suç olarak tanımlandı. Özellikle Mayıs ayında düzenlenen Onur Yürüyüşü ile birlikte görünürlüğünü artıran LGBTİ+’lara yönelik toplumumuzda yaygın bir şekilde nefret söylemi yapıldığı gözlemlendi. 9 Eylül 2021’de dernek tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere, toplu halde sosyal medya paylaşımları altında yapılan nefret söylemi içerikli yorumlarla ilgili Kuir Kıbrıs Derneği polise şikayette bulundu.

Kuir Kıbrıs Derneği, sosyal medya üzerinden nefret söyleminde bulunan bir öğretmen hakkında ise 27 Mayıs 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayette bulunarak, son 3 aydır başvurunun takibini yapmaktadır. İyi İdare Yasası’na göre 30 gün içerisinde verilen dilekçeye geri dönüş yapılması gerekirken,  Bakanlık tarafından herhangi bir açıklama veya yazılı dönüş yapılmadı. Bunun üzerine, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerinden Ziba Sertbay ve Erman Dolmacı, konunun incelenmesi için Yüksek Yönetim Denetçisi’ne (Ombudsperson) ziyarette bulunarak konu hakkında başvuru gerçekleştirdi.

 

Ziyaret esnasında, Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan araştırmalara ve raporlara da değinen aktivistler, LGBTİ+’ların ayrımcılığa uğramaması ve toplumda farkındalığın artması için yetkililerin ayrımcılığa karşı aktif bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuir Kıbrıs Derneği’nin, HIV-AIDS ile ilgili Bilgilendirici Kitapçığını ‘çevrimiçi’ yayında27 Temmuz 2021 Salı 08:30
  • Macaristan'da Tartışmalı LGBTİ+ Karşıtı Yasa Yürürlükte08 Temmuz 2021 Perşembe 19:30
  • WeChat, LGBT Paylaşımları Yapan Hesapları Kapattı07 Temmuz 2021 Çarşamba 22:00
  • Kuir Kıbrıs Derneği Actiwetea ile Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma Gerçekleştirdi07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:45
  • Gürcistan'da Aşırı Sağcılar Lgbti+ Aktivistlerinin Ofisine Saldırdı; Başbakan Onur Yürüyüşü Düzenleyenleri Sorumlu Tuttu05 Temmuz 2021 Pazartesi 23:09
  • Rus Gıda Firması Vkusvill'in Lezbiyen Aileyi İçeren Reklamı Tartışma Konusu Oldu05 Temmuz 2021 Pazartesi 22:38
  • Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Fiziksel Sağlığı Kitapçığı yayımladı02 Temmuz 2021 Cuma 12:10
  • Taylan Antalyalı’ya homofobik saldırı: Galatasaray, futbolcusuyla gurur duyduğunu açıkladı29 Haziran 2021 Salı 22:12
  • Kuir Kıbrıs Derneği Actiwetea ile Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma Gerçekleştirecek29 Haziran 2021 Salı 08:50
  • Kuir Kıbrıs Derneği Actiwetea ile Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma Gerçekleştirecek28 Haziran 2021 Pazartesi 21:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti