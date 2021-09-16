Kuir Kıbrıs Derneği Aktivistleri Yüksek Yönetim Denetçisi’ni Ziyaret Etti

Kuir Kıbrıs Derneği Aktivistleri Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsperson) Emine Dizdarlı’yı ziyaret etti. Ceza Yasası kapsamında suç sayılan nefret söylemi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptıkları yazılı şikayete 4 aydır cevap alamayan Kuir Kıbrıs Derneği konuyu Ombudsperson’a taşıdı.

Kuir Kıbrıs Derneği uzun yıllardır lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına eşit erişimi ve cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın sonlanması için mücadele etmektedir. Yapılan savunuculuk çalışmaları sonucunda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli Nefret Söylemi Mart 2020’de Ceza Yasası kapsamında suç olarak tanımlandı. Özellikle Mayıs ayında düzenlenen Onur Yürüyüşü ile birlikte görünürlüğünü artıran LGBTİ+’lara yönelik toplumumuzda yaygın bir şekilde nefret söylemi yapıldığı gözlemlendi. 9 Eylül 2021’de dernek tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere, toplu halde sosyal medya paylaşımları altında yapılan nefret söylemi içerikli yorumlarla ilgili Kuir Kıbrıs Derneği polise şikayette bulundu.

Kuir Kıbrıs Derneği, sosyal medya üzerinden nefret söyleminde bulunan bir öğretmen hakkında ise 27 Mayıs 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayette bulunarak, son 3 aydır başvurunun takibini yapmaktadır. İyi İdare Yasası’na göre 30 gün içerisinde verilen dilekçeye geri dönüş yapılması gerekirken, Bakanlık tarafından herhangi bir açıklama veya yazılı dönüş yapılmadı. Bunun üzerine, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerinden Ziba Sertbay ve Erman Dolmacı, konunun incelenmesi için Yüksek Yönetim Denetçisi’ne (Ombudsperson) ziyarette bulunarak konu hakkında başvuru gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında, Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan araştırmalara ve raporlara da değinen aktivistler, LGBTİ+’ların ayrımcılığa uğramaması ve toplumda farkındalığın artması için yetkililerin ayrımcılığa karşı aktif bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.