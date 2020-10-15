Kuir Kıbrıs Derneği Çevrimiçi Kuir Çeşitlilik Konferansı Düzenliyor

(Lefkoşa, 15.10.2020) Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında, Kuir Çeşitlilik Konferansı düzenlenecektir.

(Lefkoşa, 15.10.2020) Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında, Kuir Çeşitlilik Konferansı düzenlenecektir. Konferans, 28 Kasım Cumartesi 10:00 ve 15:00 saatleri arasında, webinarolarak gerçekleşecektir.

“Kuir Çeşitlilik Konferansı: Kıbrıs’ta LGBTİ+ Mücadelesi” başlıklı webinar, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve ötesindeki herkesin (LGBTİ+) insan haklarına erişiminin ve ayrımcılığınson bulmasının önemine vurgu yapacaktır.Webinar’da Türkiye ve yerelden birçok konuşmacının yer alacağı birbirinden renkli dört oturumda gerçekleşecektir. Oturum başlıkları sırasıyla;“Kuir Kıbrıs Yayınları”, “LGBTİ+ Sağlığı”, “LGBTİ+ Hukuk” ve“LGBTİ+ Eğitim”olacaktır.

28 Kasım Cumartesi günü 10:00-15:00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleşecek webinarda ayrıca interseks konusunda da farkındalığı artıracak açılış konuşması yer alacaktır.

Webinar ücretsiz olacaktır ve Türkçe,İngilizce ve Yunancaeş zamanlı çeviri yapılacaktır. Tüm konuşmalar esnasında Türkçe işaret dilinde çeviri sağlanacaktır. Webinar’a tam gün katılanlara katılım belgesi verilecektir.